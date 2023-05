Willian diz não querer retornar ao futebol brasileiro após passagem pelo Corinthians: ‘Nunca mais’

Willian deixou em 2021 sua carreira na Europa para retornar ao Corinthians, clube que o formou e o lançou ao mundo do futebol. À época, o que parecia o início de uma relação de sucesso se transformou em um pesadelo para ambas as partes: o atacante deixou o Brasil no ano seguinte, alegando ameaças à sua família pelo seu desempenho em campo no clube do Parque São Jorge – marcou apenas um gol em sua breve passagem.

Um ano após sua saída, Willian retomou sua boa fase na Inglaterra, país em que construiu a maior parte de sua carreira no Chelsea, mas desta vez em outro clube de Londres. No Fulham, atualmente 10º colocado no Campeonato Inglês, o atacante afirma que seu retorno ao Brasil foi uma forma de “consideração” pelo clube que o revelou, o Corinthians, mas que não pensa em voltar a atuar no futebol brasileiro.

“Eu não quero voltar para o Brasil, nunca mais. Eu já tinha esse pensamento desde antes do Corinthians. Acabou acontecendo uma situação de voltar para o clube onde comecei porque eu quis e o Corinthians também, mas já pensava em continuar até o fim na Europa”, revelou o jogador, em entrevista à PL Brasil. “Agora, pretendo encerrar (minha carreira) aqui fora, seja na Europa, nos Estados Unidos ou em outro lugar. Se puder ser na Inglaterra, seria perfeito. Pretendo jogar mais quatro ou cinco anos. Mas a gente nunca sabe porque o futebol muda bastante.”

Willian diz não querer voltar ao Brasil após breve passagem pelo Corinthians. Foto: Jon Super/AP

Willian deixou o Corinthians em 2022 após a eliminação para o Flamengo na Libertadores. Nos últimos meses de sua passagem, alegou que estava sofrendo ataques e ameaças em suas redes sociais e prestou queixa, junto à sua família, na polícia.

“É um assunto complicado porque quando você critica o jogador na bola, você fala que ele não foi bem, isso acontece. Jogador não é uma máquina, também vai ter os dias bons e ruins. Só que às vezes os torcedores não aceitam os dias ruins”, afirmou Willian. “O que eu vejo no Brasil é uma pressão às vezes desumana, que leva para a base da violência, ameaça à família, aos filhos… quando toca nessa parte, para mim, já muda. Tenho de preservar a minha família, é meu bem mais precioso.”

Willian deixou o Corinthians após eliminação diante do Flamengo na Libertadores de 2022. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Apesar de ter sido revelado no clube, Willian, em nenhuma de suas duas passagens, teve momentos marcantes no Corinthians. Em 2007, após poucos meses como titular da equipe, foi vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. “Tenho um respeito muito grande pelo Corinthians, é o clube onde fui revelado e criado. Mas não construí minha carreira profissional no Corinthians, então não posso dizer que tenho algum tipo de vínculo… não sei se essa é a palavra, mas algum tipo de história no Corinthians como profissional.”

“Foi uma minoria que causou um impacto emocional grande para a minha família e pessoas próximas a mim. O que fica é o respeito pela entidade que é o Corinthians”, disse. O contrato do jogador com o Fulham termina em junho deste ano e ainda é incerto se ele continuará na equipe. Nesta temporada, marcou três gols e deu quatro assistências em 26 jogos.