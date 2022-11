Willian, ex-Corinthians, encabeça campanha da Fifa sobre saúde mental após sofrer ameaças no Brasil

Publicidade

Preocupada com a saúde mental dos jogadores durante a Copa do Mundo, a Fifa lançou recentemente o Serviço de Proteção de Mídias Sociais (SMPS) em uma tentativa de proteger os atletas dos discursos de ódio e discriminação. O garoto-propaganda da ação é o atacante Willian, ex-Corinthians, que disputou os Mundiais de 2014 e 2018.

Willian foi alvo de discriminação na atual temporada e, por isso, foi escolhido pela entidade. O atacante sofreu graves ameaças enquanto defendia o Corinthians, o que o levou a deixar o clube brasileiro para retornar ao futebol inglês.

“Eu sofri muito. Minha família também sofreu, porque pessoas começaram a atacá-los nas redes sociais. Atacaram, minha família, minhas filhas. É por isso que estou hoje junto com a Fifa para procurarmos maneiras de acabar com esse tipo de coisa. É difícil, porque, às vezes, você nem quer jogar mais. Porque, por exemplo, eu ficava pensando ‘se eu fizer um jogo ruim, eles virão atrás de mim de novo, da minha família’. Então, às vezes, os jogadores nem querem jogar, porque a gente está lá para dar o nosso melhor, mas pode ser que não esteja em um bom dia, é normal e isso afeta nosso desempenho em campo”, explicou Willian.

Willian foi escolhido pela entidade após sofrer graves ameaças enquanto defendia o Corinthians, o que o levou a deixar o clube brasileiro para retornar ao futebol inglês, no Fulham. Foto: Glyn Kirk/AFP

O meia-atacante, realmente, não conseguiu desempenhar o seu melhor futebol no Corinthians. Nesta última passagem pelo clube, o atacante atuou em 45 jogos, marcou apenas um gol e deu seis assistências. O desempenho abaixo fez com que fosse duramente criticado e recebesse inúmeras ameaças, o que chamou atenção da entidade.

“Sua recente experiência atuando no Brasil, onde sua família foi ameaçada e sofreu abusos de forma online, forçou seu retorno à Inglaterra, onde hoje ele defende o Fulham”, enfatizou a Fifa em comunicado.

Presidente da Fifa, Gianni Infantino também comentou sobre a iniciativa durante a Copa. “A Fifa está comprometida em providenciar as melhores condições possíveis para os atletas demonstrarem seu melhor potencial. Na Copa, estamos satisfeitos em lançar um sistema que irá ajudar a proteger os atletas dos efeitos devastadores que postagens em redes sociais podem causar à saúde mental e ao bem-estar de cada um deles.”

A ideia da entidade é que os jogadores sejam protegidos fora dos gramados e se concentrem apenas nas partidas, priorizando assim o espetáculo e preservando a saúde mental de todos os envolvidos no torneio.