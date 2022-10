Wilton Pereira Sampaio será o árbitro de Flamengo x Cortinthians no Maracanã pela Copa do Brasil

Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO) será o árbitro do segundo jogo da final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians, na próxima quarta-feira, às 21h45, no Maracanã. O anúncio foi feito, nesta quinta-feira, pela CBF.

Wilton, que vai trabalhar na Copa do Mundo do Catar, vai ter como assistentes Bruno Raphael Pires e Bruno Boschilia, ambos da Fifa. Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro será o árbitro de vídeo (VAR), assistido por Flávio Gomes Barroca. Os dois são do Rio Grande do Norte.

Wilton Pereira Sampaio será um dos representantes do Brasil na Copa do Mundo. Foto: Wilton Júnior/ Estadão

O primeiro jogo da final, na Neo Química Arena, foi marcado por um lance polêmico, no qual o Corinthians reclamou muito de um pênalti, que teria sido cometido pelo zagueiro Lé Pereira, ao tocar a bola com o braço.

O árbitro Bráulio da Silva Machado nada marcou, após ser orientado por Rodrigo D’Alonso Ferreira, que estava no VAR. A análise das imagens apontou que a bola teria batido primeiro na barriga do zagueiro do Flamengo.