Wolfsburg x Bayer Leverkusen: onde assistir, horário e escalação das equipes

Líder e invicto, o Bayer Leverkusen volta a campo neste sábado, 21, para continuar sua caminhada rumo ao título inédito da Bundesliga, o Campeonato Alemão. Fora de casa, contra o Wolfsburg, o time de Xabi Alonso tenta ampliar sua vantagem sobre Stuttgart, Bayern de Munique e Borussia Dortmund, perseguidores ao título. A partida acontece às 10h30 (horário de Brasília) na Volkswagen Arena, em Wolfsburg.

O Bayer vem de três vitórias seguidas na competição – o único tropeço veio contra o Bayern de Munique, empate por 2 a 2. Juntamente com o rival de Munique, tem o melhor ataque da Bundesliga, com 23 gols em sete jogos, e a segunda melhor defesa, atrás apenas do Eintracht Frankfurt, que foi vazada apenas cinco vezes nesta temporada.

Já o Wolfsburg vive altos e baixos. Em sete partidas, perdeu três e venceu outras quatro. Na sétima posição, está a dois pontos do RB Leipzig, sexto colocado e o primeiro time na zona de classificação para as competições europeias. Após a volta da data Fifa, o time da casa tenta fazer valer seu mando para surpreender o líder da Bundesliga.

WOLFSBURG X BAYER LEVERKUSEN: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA : 21/10 (quinta-feira);

: 21/10 (quinta-feira); HORÁRIO : 10h30 (horário de Brasília);

: 10h30 (horário de Brasília); LOCAL: Volkswagen Arena, em Wolfsburg, Alemanha.

ONDE ASSISTIR WOLFSBURG X BAYER LEVERKUSEN

Cazé TV e OneFootball (streaming).

SporTV (TV fechada).

ESCALAÇÕES DE WOLFSBURG E BAYER LEVERKUSEN

WOLFSBURG – Pervan; Baku, Lacroix, Zesiger e Maehle; Svanberg e Arnold; Majer, Gerhardt e Tomás; Wind. Técnico: Niko Kovač.

– Pervan; Baku, Lacroix, Zesiger e Maehle; Svanberg e Arnold; Majer, Gerhardt e Tomás; Wind. Técnico: Niko Kovač. BAYER LEVERKUSEN – Hrádecký; Kossounou, Tah e Tapsoba; Frimpong, Palacios, Xhaka e Grimaldo; Hofmann e Wirtz; Boniface. Técnico: Xabi Alonso.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE WOLFSBURG E BAYER LEVERKUSEN