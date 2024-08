Wolfsburg x Bayern de Munique no Campeonato Alemão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Após uma campanha de meio de tabela na temporada passada, a equipe comandada pelo técnico Ralph Hasenhüttl busca melhorar seu desempenho no campeonato nacional. Para isso, sonha em surpreender e derrotar o rival, que é favorito.

Do outro lado do campo, os bávaros querem esquecer o último ano e fazer todo o possível para recuperar o status de campeão da Alemanha. Contando com um novo treinador, o ex-jogador Vincent Kompany, a equipe terá força total para o primeiro confronto do torneio.