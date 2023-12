Wolverhampton x Chelsea: onde assistir, horário e escalações das equipes

Wolverhampton e Chelsea duelam neste domingo, dia 24, às 10h (horário de Brasília), no Molineux Stadium, em Wolverhampton, na Inglaterra. A partida é válida pela 18ª rodada do Campeonato Inglês. Apenas três pontos os separam na tabela de classificação. Com exceção do jogo do Manchester City contra o Brentford, ainda sem data, este é o fechamento da rodada da Premier League.

O time da casa vem de um péssimo retrospecto. Nos últimos cinco jogos, teve uma vitória, além de um empate e três derrotas. O último jogo foi uma goleada por 3 a 0 contra o West Ham. O time é 14º, com 19 pontos. Uma nova derrota neste domingo torna a situação mais complicada, já que seriam apenas sete pontos de distância para o Luton Town, primeiro clube na zona de rebaixamento.

O Chelsea vive uma temporada mediana. Na terça-feira, o time do brasileiro Thiago Silva avançou à semifinal da Copa da Liga Inglesa, depois de empatar em 1 a 1 e bater o Newcastle nos pênaltis por 4 a 2. No entanto, na Premier League, a sequência é fraca. Nos últimos cinco jogos, foram três vitórias e duas derrotas. São 14 pontos que separam os Blues do Tottenham, atualmente último clube entre os classificados para a Champions League.

Equipes vivem temporada ruim, com pontuação de meio de tabela. Foto: Arte/Estadão

WOLVERHAMPTON X CHELSEA: SAIBA TUDO SOBRE A PARTIDA VÁLIDA PELO CAMPEONATO INGLÊS

DATA : 24/12 (domingo).

: 24/12 (domingo). HORÁRIO : 10h (horário de Brasília).

: 10h (horário de Brasília). LOCAL: Molineux Stadium, em Wolverhampton, na Inglaterra.

ONDE ASSISTIR A WOLVERHAMPTON X CHELSEA

Continua após a publicidade

ESPN (TV fechada)

Star+ (streaming)

PROVAVEL ESCALAÇÃO DO WOLVERHAMPTON

WOLVERHAMPTON - José Sá (Bentley); Kilman (Doherty), Dawson e Tote Gomes; João Gomes, Lemina, Bellegarde e Semedo; Sarabia, Hwang e Matheus Cunha. Técnico: Gary O’Neil.

PROVAVEL ESCALAÇÃO DO CHELSEA