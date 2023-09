Wolverhampton x Liverpool: onde assistir, horário e escalação das equipes

Wolverhampton e Liverpool se enfrentam neste sábado, 16, a partir das 8h30 (horário de Brasília), pela 5ª rodada do Campeonato Inglês. Fora de casa, o reds seguem a perseguição ao Manchester City, que tem 100% de aproveitamento neste ano na Premier League. Já os wolves, na 15ª posição, tenta se recuperar na competição, após três derrotas nos quatro primeiros jogos. A partida acontece no estádio Molineux.

Com Jurgen Klopp, o Liverpool ocupa a terceira posição, atrás apenas de Manchester City e Tottenham. Invicto, com três vitórias no quatro primeiro jogos, tenta reconquistar o Campeonato Inglês pela primeira vez desde a temporada 2019/2020 – que chegou a ser interrompida pela pandemia da covid-19.

Já o Wolves está pressionado após um início de temporada abaixo do esperado. Gary O’Neill, treinador da equipe, tenta melhorar o desempenho do elenco – apesar de o favoritismo estar do lado do Liverpool no confronto deste sábado. Além disso, o clube sofre com a saída de Matheus Nunes, contratado pelo City nesta janela de transferências.

Wolverhampton e Liverpool se enfrentam pelo Campeonato Inglês. Foto: Arte/Estadão

WOLVERHAMPTON X LIVERPOOL

LOCAL: Wolverhampton, na Inglaterra.

ESTÁDIO: Molineux.

DATA: 16/09/2023 (sábado).

HORÁRIO: 8h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

ESPN 2 (TV fechada);

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

WOLVERHAMPTON : José Sá; Semedo, Dawson, Kilman e Bueno; Sarabia, Lemina, Gomes e Neto; Kalajdzic e Fábio Silva. Técnico : Gary O’Neill.

: José Sá; Semedo, Dawson, Kilman e Bueno; Sarabia, Lemina, Gomes e Neto; Kalajdzic e Fábio Silva. : Gary O’Neill. LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Joel Matip, Joe Gomez e Robertson; Szoboszlai, Curtis Jones e Alexis Mac Allister; Salah, Gakpo e Diogo Jota. Técnico: Jurgen Klopp.

