Wolverhampton x Manchester City: onde assistir, horário e escalação das equipes

Líder isolado do Campeonato Inglês e com 100% de aproveitamento até aqui, o Manchester City continua sua campanha rumo ao tetracampeonato inédito. Neste sábado, 30, a partir das 11h (horário de Brasília), encara o Wolverhampton no Molineux Stadium, fora de casa, para manter sua série invicta na Premier League. A partida tem transmissão do Star+.

Apesar da invencibilidade no Campeonato Inglês, o Manchester City enfrenta o rival após revés na última quarta-feira. Derrotado por 1 a 0 pelo Newcastle, fora de casa, o time de Pep Guardiola foi eliminado precocemente da Copa da Liga Inglesa. No entanto, isso não incomoda o treinador: na última temporada, quando conquistou a tríplice coroa, o City também foi eliminado da competição, pelo Southampton.

Já o Wolverhampton passa por uma sequência negativa na temporada. Eliminado pelo Ipswich Town na Copa da Liga, a equipe não vence há quatro jogos na temporada e ocupa a 16ª posição na tabela do Campeonato Inglês. São apenas quatro pontos somados nas seis primeira partidas – uma vitória, um empate e quatro derrotas.

Wolverhampton x Manchester City: onde assistir Foto: Arte/Estadão

WOLVERHAMPTON X MANCHESTER CITY

LOCAL : Wolverhampton, na Inglaterra.

: Wolverhampton, na Inglaterra. ESTÁDIO : Molineux Stadium.

: Molineux Stadium. DATA : 30/09/2023 (sábado).

: 30/09/2023 (sábado). HORÁRIO: 11h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

WOLVERHAMPTON : José Sá; Nélson Semedo, Craig Dawson, Max Killman e Rayan Ait Nouri; Mario Lemina e João Gomes; Tomy Doyle, Hwang e Pedro Neto; Matheus Cunha. Técnico : Gary O’Neil.

: José Sá; Nélson Semedo, Craig Dawson, Max Killman e Rayan Ait Nouri; Mario Lemina e João Gomes; Tomy Doyle, Hwang e Pedro Neto; Matheus Cunha. : Gary O’Neil. MANCHESTER CITY: Ederson; Kyle Walker, Manuel Akanji, Rubén Dias e Gvardiol; Matheus Nunes, Kovacic, Phil Foden e Doku; Julian Álvarez e Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

ÚLTIMOS RESULTADOS