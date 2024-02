Wolverhampton x Manchester United: onde assistir, horário e escalação das equipes

Wolverhampton e Manchester United se enfrentam nesta quinta-feira, 1º de fevereiro, a partir das 17h15 (horário de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. A partida acontece no Estádio Molineux, na cidade de Wolverhampton, na Inglaterra. No primeiro confronto entre as equipes, ainda no primeiro turno, os comandados de Erik Ten Hag venceram por 1 a 0, em Old Trafford.

Na nona colocação da Premier League, o Manchester United chega motivado para o duelo nesta quinta-feira e tenta se reaproximar das primeiras colocações do Inglês, em busca de uma das vagas às competições europeias. No fim de semana, pela Copa da Inglaterra, venceu o Newport County por 4 a 2, fora de casa.

Wolverhampton e Manchester United se enfrentam pelo Campeonato Inglês. Foto: Arte/ Estadão

WOLVERHAMTPON X MANCHESTER UNITED: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA PREMIER LEAGUE

DATA : 01/02 (terça-feira).

: 01/02 (terça-feira). HORÁRIO : 17h15 (horário de Brasília).

: 17h15 (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Molineux, em Wolverhampton, Inglaterra.

ONDE ASSISTIR WOLVERHAMTPON X MANCHESTER UNITED AO VIVO

ESPN;

Star+.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO WOLVERHAMTPON

WOLVERHAMPTON: José Sá; Kilman, Dawson e Toti Gomes; Semedo, Lemina, Doyle e Doherty; Bellegarde, Pedro Neto e Matheus Cunha. Técnico: Gary O’Neil.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO MANCHESTER UNITED

MANCHESTER UNITED: Onana; Dalot, Varane, Lisandro Martínez e Shaw; Mainoo e Casemiro; Antony, Bruno Fernandes e Garnacho; Hojlund. Técnico: Erik ten Hag.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE WOLVERHAMTPON E MANCHESTER UNITED

28/01 - West Bromwich 0 x 2 Wolverhampton - Copa da Inglaterra

- Copa da Inglaterra 28/01 - Newport 2 x 4 Manchester United - Copa da Inglaterra