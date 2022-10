Xadrez e futebol: as trapaças no tabuleiro e as vigarices para ganhar o jogo dentro de campo

Continua após a publicidade

Possíveis trapaças no xadrez chamam a atenção há semanas entre os interessados pelo assunto e leitores, de modo geral, que viam na modalidade uma disputa em que esse tipo de comportamento não fosse possível, como o duelo de espadas entre cavalheiros em tempos passados. Mas as acusações de trapaças apresentadas pelo norueguês Magnus Carlsen, considerado o principal enxadrista do mundo e cinco vezes campeão mundial, contra o prodígio americano Hans Niemann, desafiante de 19 anos, correram o mundo dos esportes.

Os enxadristas disputaram duas partidas recentemente, com o experiente jogador sendo derrotado na primeira e abandonando a mesa na segunda, levantando suspeitas sobre a conduta do rival mais novo. As acusações não foram comprovadas. Investigações estão sendo feitas pelas entidades especializadas, de modo a se chegar a um parecer em breve. Tudo ainda é muito nebuloso.

O futebol é praticado em todos os Estados brasileiros: a temporada tem torneios nacionais e sul-americanos

Mas o xadrez, assim como todas as modalidades esportivas, é um jogo, e num jogo todos querem ganhar. A diferença é a maneira e a lisura de se conseguir isso. O futebol, por exemplo, se vale de muitas trapaças para chegar ao seu objetivo durante aqueles 90 minutos, que, somados ao longo de uma competição, podem decretar vitoriosos e perdedores. Há, no futebol, movimentos aceitáveis (???) e outros que não deveriam ser aceitos de forma alguma, mas se aceita e nada se faz a esse respeito.

A diferença é que no futebol tudo é permitido. Não há incômodos por parte de ninguém. Em São Paulo, ainda tem torcida única. Portanto, a pressão externa é grande contra o time visitante entre os grandes da cidade. Não se trata isso como uma trapaça, mas poderia ser. No futebol, o grito intimida, e todos gritam nele. Também não se trata de uma trapaça no sentido literal da palavra, mas não deixa de ser um mecanismo para tentar tirar proveito de situações de jogo.

Mas o que dizer dos jogadores que se atiram ao chão tentando enganar a arbitragem sobre uma falta que não foi ou de uma dor que não existe? É trapacear. Engana-se o árbitro para tirar proveito da situação, se dar bem no jogo. É vencer com armas que não são do futebol em si. Essa história de que a malandragem “ganha jogo” não cabe. Digo malandragem no sentido de enganar o outro e tirar proveito disso.

No futebol, por exemplo, ninguém admite a verdade dos lances quando ela não dá a bola para o seu time. Nem na várzea os atletas amadores falam as claras de quem é a bola. Pega mal dizer que “a bola bateu em mim por último antes de ela sair”. Ou que “toquei mesmo com a mão na bola dentro da área”. Se o juiz não viu, azar dele. Além de condenados pela torcida, o cidadão honesto no futebol também é condenado pelos próprios companheiros de time. De modo geral, todos condenam o jogador “certinho”. É chamado de “otário”. Não deveria.

Todos ficaram abismados como as denúncias de trapaças no xadrez e ninguém liga a mínima para as enganações no futebol. O que mais tem me chamado a atenção dentro de campo são as “mentiras” dos goleiros para parar a partida. Chamamos isso de “esfriar” o jogo. Acontece quando o rival está atacando e pressionado perto do gol. Quando percebe isso, o goleiro se atira ao chão após qualquer defesa banal e pede atendimento médico.

A regra diz que o árbitro é obrigado a atender o pedido por não saber o que o atleta está sentido. Os médicos entram em campo, esfriam o jogo, conversam com o goleiro, jogam água no local apontado como sendo da contusão e tudo se resolve. Isso é trapaça quando não há dor alguma. O rival não tem o que fazer a não ser esperar.

No xadrez, as acusações de trapaças dizem respeito ao fato de um dos enxadristas se valer de informações externas para mover suas peças. Os jogadores se valem de uma série de sequências possíveis pegando por base a movimentação das peças do oponente. No caso de Magnus Carlsen e Hans Niemann, as acusações são de que essas sequências estão vindo de mecanismos externos, uma outra pessoa ou máquina, capazes de “assoprar” as melhores jogadas no tabuleiro até o xeque-mate. Se isso for confirmado, é trapaça.

