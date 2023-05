Xavi conversa com Messi para retorno ao Barcelona e prevê utilizá-lo em várias funções

A parceria entre Barcelona e Messi está pronta para ser restabelecida. Pelo menos no que depender do técnico Xavi. Em entrevista ao jornal espanhol Sport, o ex-companheiro do astro argentino nos tempos de atleta afirmou que a volta do atleta cairia muito bem no esquema atual da sua equipe.

“Seria praticamente o mesmo sistema com o Messi. Mesma ideia e modelo. Leo (Messi) poderia jogar em várias posições: falso nove, ala, pelo meio, ou na base vindo para fazer o último passe”, afirmou o treinador.

A expectativa de um retorno voltou a crescer com a proximidade do fim do contrato do meia argentino com o Paris Saint-Germain. Como as duas partes não têm interesse em uma renovação, a especulação em torno do futuro do jogador está entre a volta para a Espanha, uma transferência para o Al Hilal, da Arábia Saudita, ou ainda uma ida para o Inter Miami, da MLS.

Xavi e Messi foram parceiros no Barcelona Foto: Albert Gea / Reuters

Com o interesse do Barcelona em contar novamente com Messi, Xavi vem sendo peça importante nessa operação. Ele confirmou que vem conversando com o atleta, mas adiantou que o desfecho vai ficar por conta do argentino. “Estou falando com o Leo, mas cabe a ele decidir sobre o que vai ser melhor”, afirmou na entrevista.

Sobre como aproveitar Messi em seu momento atual, Xavi admitiu que mudanças podem ser feitas, mas nada que venha a comprometer o seu rendimento. “Ele pode ter perdido um pouco da explosão, mas na Copa do Mundo vimos um Messi fazendo um Mundial extraordinário. No fundo, acho que ele ainda tem muitos anos de futebol pela frente”, comentou Xavi.

A chegada de Messi vem para fortalecer o trabalho de Xavi que ganhou corpo este ano à frente do time principal. Em sua segunda temporada, ele venceu o Campeonato Espanhol com quatro rodadas de antecipação. O projeto agora é brigar por troféus novamente nos torneios europeus. “O Barcelona caiu na primeira fase da Liga dos Campeões nas duas últimas temporadas e temos de ser mais fortes para voltar a competir bem com as grandes equipes da Europa”, disse.