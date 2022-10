Xavi lamenta vacilos do Barcelona e vê classificação na Champions League distante: ‘Muitos erros’

Com chances remotas de classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões, o técnico Xavi praticamente entregou os pontos no que diz respeito à continuidade do Barcelona na competição. Nem mesmo o empate arrancado nos acréscimos com gol de Lewandowski, diante da Inter de Milão, mudou a linha de pensamento do comandante do time catalão.

Com quatro pontos e na terceira colocação do Grupo C, a equipe espanhola precisa vencer os dois jogos que restam e torcer por tropeços do rival italiano, vice-líder da chave com sete pontos.

“As pessoas viram que deixamos a alma, mas os erros se pagam. Não se pode perdoar tanto. Cometemos muitos erros. Esta Liga dos Campeões está sendo muito cruel. Não dependemos de nós e a situação é muito difícil”, comentou.

Empate por 3 a 3 complicou a vida do Barcelona no Grupo C da Liga dos Campeões. Foto: Joan Monfort/AP

O treinador agora concentra as forças no Campeonato Espanhol já que, no final de semana, terá pela frente o seu maior rival: o Real Madrid, no Santiago Bernabéu. “É preciso mudar o chip já”, completou o técnico.

As duas equipes têm campanhas idênticas no torneio nacional. Encabeçam a tabela com 22 pontos, estão invictas no torneio, e venceram sete dos oito confrontos que disputaram.

Já pela Liga dos Campeões, o próximo confronto do Barcelona é para lá de complicado. A quinta rodada da fase de grupos reserva o duelo com Bayern de Munique, líder da chave com 100% de aproveitamento. O jogo acontece no próximo dia 26 de outubro, no Camp Nou.