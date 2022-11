Xavi vê Messi em grande fase e põe Brasil e Argentina como candidatos ao título da Copa

Publicidade

Messi em grande fase e Brasil e Argentina como possíveis finalistas da Copa do Mundo do Catar. Essas foram algumas das observações feitas por Xavi Hernández, técnico do Barcelona, e em um evento promocional nesta terça-feira, em Barcelona.

Ex-companheiro de Lionel Messi no time azul e grená, o ex-meia disse que o craque argentino voltou a jogar seu melhor futebol. Ele coloca o brasileiro Neymar nessa prateleira também e prevê uma grande participação da dupla do Paris Saint-Germain por suas respectivas seleções.

Xavi e Messi comemoram um gol do Barcelona em partida pelo Campeonato Espanhol, em 2014. Foto: Albert Gea / REUTERS

“O Messi para mim é o melhor do mundo e da história. Comparável a Maradona, Pelé e Di Stéfano. Ele será o número um com ou sem Mundial. Vejo o Léo (Lionel Messi)muito forte. Nestes seis meses voltamos a ver o seu melhor. Vai fazer a diferença. E o Neymar é o grande nome do Brasil. As duas seleções chegarão à semifinal ou final. Brasil e Argentina estão um degrau a cima”, comentou o treinador.

Na conversa, Xavi falo também sobre o que espera da Espanha e do trabalho de Luis Enrique à frente da equipe. “Tem uma seleção forte e pode conseguir bons resultados. O Luís Enrique é um líder nato. Estou otimista e acho que podemos ir longe”, comentou.

A Copa do Mundo do Catar já está no radar do ex-atleta. Assim que terminar de cumprir seus compromissos, ele vai viajar para Doha a fim de ver de perto o ambiente que cerca o torneio. “Vou estar lá e estou especialmente empolgado com Espanha e Alemanha”. As duas seleções estão no Grupo E se enfrentam na segunda rodada, no próximo domingo.