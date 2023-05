“O sol me incomoda, sim. No golfe, se a grama não for boa, você não joga. No tênis, se chove, o jogo para. No basquete, se a quadra estiver molhada, a partida para também. Por que temos de jogar no sol?” Essa frase dita por Xavi Hernández, técnico do Barcelona, repercutiu mundo afora. Críticos disseram que o lamurio do catalão não passava de mimo. Mas especialistas em saúde no esporte dão razão à reclamação do treinador. O desempenho técnico e físico é influenciado diretamente pela temperatura do ambiente.

Em meados de abril, após empatar sem gols com o Getafe pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol, Xavi justificou a má atuação do Barcelona apontando para as condições do gramado e o sol durante a partida. “Nós estamos acostumados a jogar sem sol, de alguma maneira. Sem a intenção de que isso soe novamente como desculpa, mas não estamos acostumados a atuar nessas condições. Estamos acostumados a jogar de noite. É uma evidência, mas temos de nos acostumar.” A sugestão do técnico da equipe de Madri, Quique Flores, para solucionar o problema de Xavi? “Protetor solar”, ironizou.

“Os raios solares são prejudiciais direta e indiretamente, porque aumentam a temperatura corpórea e, consequentemente, a sudorese”, explica Roberto Ranzini, ortopedista e médico do esporte pertencente ao corpo clínico dos hospitais Albert Einstein e Oswaldo Cruz, em São Paulo. O médico ressalva, porém, o fato de que o período da tarde é ideal para a realização de atividades físicas ao ar livre. “Vários estudos sobre atividade física mostram que a capacidade do seu corpo aumenta no período da tarde. Sua temperatura corporal aumenta ao longo do dia, otimizando sua função e força muscular, atividade enzimática e resistência para o desempenho.”

Na atual temporada, o Barcelona realizou apenas seis partidas do Campeonato Espanhol com o sol iluminando total ou parcialmente o gramado. Esses jogos foram diante de Valencia, Getafe, Atlético de Madrid, Espanyol, Real Madrid e Elche. Os treinamentos comandados por Xavi são, em sua maioria, durante o dia. Até o fim do torneio, a equipe catalã não deve voltar a atuar nesses horários “ingratos” e menos nobres.

Para alcançar os mais variados públicos, inclusive de outros continentes, a La Liga organiza a tabela dos jogos de fim de semana do Campeonato Espanhol para que não haja coincidência de horários. Normalmente, aos sábados, há dois jogos sob sol, às 14h e 16h15 no horário local. No domingo, o cenário se repete. Os outros duelos da rodada acontecem com o sol se pondo ou à noite. É comum que equipes de menos prestígio atuem mais cedo, enquanto Barcelona, Real Madrid e Atlético têm a preferência por jogos à noite.

A discussão de horários, condições climáticas e estado dos gramados transcende fronteiras e faz parte, por exemplo, do contexto do futebol brasileiro. Diferentemente da Europa, em que a diferença de temperatura no inverno e no verão é muito mais acentuada, no Brasil há muita variação, causada pelas características climáticas e geográficas e amplificada pela dimensão territorial. No Brasileirão e Estaduais, há jogos em horários ainda mais críticos, como 11h e 16h em pleno verão. Especialistas convergem na ideia de que a organização do futebol brasileiro precisa começar a se preocupar mais em atender critérios técnicos.

ESTRESSE TÉRMICO AMBIENTAL

Thales Gomes, professor do departamento de educação física da Universidade Federal de Viçosa e doutor em ciências biológicas, explica que, de fato, jogar futebol sob sol causa prejuízos, especialmente físicos, causados pelo “estresse térmico ambiental”, que engloba não apenas a temperatura, mas outras variáveis, como incidência de raios ultravioletas, umidade relativa do ar e vento, por exemplo.

No entanto, apesar dos problemas, há diversas maneiras para que o atleta se prepare corretamente para lidar com tais circunstâncias. A aclimatação é a chave para lidar com as características do ambiente em que se pratica o esporte. A hidratação também é fundamental. A tecnologia também joga a favor das equipes que atualmente contam, por exemplo, com uniformes que ajudam o atleta a se refrescar. Essa adaptação ainda é facilitada para esportistas de alto rendimento, porque possuem alta capacidade aeróbica.

“Um ambiente a partir de 26ºC, a gente já chama de quente. Mas quente para um brasileiro é diferente de quente para um espanhol ou para um norueguês. Quanto maior a incidência de sol, quanto maior o estresse térmico do ambiente, menor será o desempenho físico do jogador. Temos novos estudos também que mostram, em contrapartida, que com o calor, os atletas se deslocam menos em campo e acertam mais passes”, afirma Gomes.

Quando está se exercitando, o corpo humano gera calor interno. Para se resfriar, produz suor. Outra consequência do excesso de calor se dá sobre o comportamento do atleta. O corpo naturalmente diminui o ritmo da atividade, o jogador passa a correr menos e, por conseguinte, produz menos calor. Além do efeito físico, o calor também gera abalos cognitivos. Com uma temperatura entre 18ºC e 23ºC, o atleta alcança seu auge cognitivo na tomada de decisão dentro de campo.

“É difícil atingir a intensidade de um jogo em um treinamento, porque envolve aspectos psicológicos, a pressão pelo resultado. Mas pessoas treinadas estão mais preparadas para enfrentar o calor, porque suam mais, dissipam mais calor para o ambiente e têm alta capacidade aeróbica. A hidratação é muito importante e deve começar antes do jogo. O atleta deve chegar no jogo já hidratado”, explica Gomes.

Atualmente, uma série de fatores é levada em consideração ao agendar uma partida pelo Brasileirão, em um verdadeiro jogo de xadrez no calendário. Há de se considerar os jogos pelos torneios continentais, o intervalo mínimo entre as partidas de 66 horas, a tabela de rivais regionais (que não podem atuar no mesmo dia em horários próximos) e principalmente a parte comercial, definida pela emissora que detém os direitos de transmissão. O calendário apertado acaba por sacrificar uma das partes. Normalmente, a qualidade do espetáculo.

Com jogadores mais cansados, tendo de chegar ao limite físico sob forte calor, a qualidade do jogo cai. Os atletas não têm condição de concluir uma temporada sem experimentar oscilações de desempenho. Quando há variações individuais, sejam elas físicas ou mentais, a equipe é capaz de suportar, mas quando a queda é coletiva, as derrotas aparecem aos montes, deixam de sustentar o trabalho do treinador, mudanças no comando acontecem, mas o resultado ao final da temporada dificilmente se altera.

COPA NO CATAR

Para celebrar a Copa do Mundo no Catar, a Fifa optou por transferir o torneio mais importante do futebol dos tradicionais meses de junho e julho para novembro e dezembro de 2022 a fim de evitar que as partidas acontecessem no verão do Oriente Médio. Os estádios também foram equipados com ar-condicionado. Diversos grupos, entidades e profissionais ligados ao futebol suscitaram a preocupação com as altas temperaturas catarianas, mas o planejamento transcorreu da forma como foi imaginada e não houve maiores reclamações sobre o calor ou temperaturas inabituais para os jogadores.

A discussão, no entanto, não é nova. Na Copa do Mundo do Brasil, em 2014, a entidade máxima do futebol também promoveu alterações no calendário de sete partidas para evitar que as seleções atuassem em Manaus e no Recife sob calor intenso. Desde 2015, o Brasileirão possui partidas nesse novo horário das 11h. Em dezembro de 2019, uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho liberou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para marcar jogos entre 11h e 13h, com paradas técnicas em cada tempo, caso a temperatura alcance os 28ºC.

É levado em consideração também o Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo (IBUTG), aparelho que é capaz de mensurar a exposição de um indivíduo ao calor ao medir temperatura, calor radiante, umidade e velocidade do ar.

DISCUSSÕES

A Federação Internacional dos Jogadores Profissionais (FIFPro) reconhece a importância de debater os efeitos que as mudanças climáticas podem causar à prática do futebol. “Cada vez mais frequentes, as condições climatéricas extremas (tanto quentes quanto frias) são um dos muitos exemplos de como as alterações climáticas têm impacto nas condições de trabalho dos jogadores. Precisamos de medidas para proteger os jogadores. Isso inclui oferecer pausas para beber água e conscientização sobre lesões que podem ocorrer como resultado de condições climáticas extremas”, escreve a entidade.

O Sindicato de Atletas Profissionais do Estado de São Paulo (Sapesp) vai ao encontro do que pensa a FIFPro. Soluções para o tema, porém, têm encontrado resistência de clubes e federações e ficado no fim das pautas diante de outras demandas mais urgentes, de acordo com o presidente da entidade, Rinaldo Martorelli. O mandatário reafirma sua preocupação pelos efeitos do calor sobre os jogos de futebol, mas admite que há reunir perfeitas condições para um jogo de futebol é praticamente impossível.

“Quanto mais qualidade no espetáculo, maior a receita dos clubes, mas é uma discussão que vem à pauta, mas encontrar uma solução definitiva para isso seria dissociar o tema das questões comerciais. O ideal seria que os jogos começassem sempre a partir das 18h, em boas condições de umidade, incidência de luz solar, temperatura do piso... Há uma série de fatores, mas se só houver partidas em condições ideais, não há jogo no planeta. Atualmente, a gente consegue pelo menos abrir essa discussão”, afirma Martorelli.