Xavi revela contatos com Messi e faz lobby por volta ao Barcelona: ‘Depende dele’

Não faz muito tempo, Xavi evitou falar muito de Messi sob alegação que o astro tem contrato com o Paris Saint-Germain. O vínculo vai até o fim da temporada, em junho, e nesta quarta-feira o espanhol falou abertamente sobre o amigo. O treinador do Barcelona revelou que tem contatos permanentes com o argentino e abriu as portas para um retorno imediato ao Barcelona.

“Leo sabe que esta é sua casa e as portas estão abertas. Ele é meu amigo e estamos em contato permanente. Um retorno só dependerá dele”, afirmou o treinador, em coletiva que era apenas para falar do jogo de volta com o Manchester United pela Liga Europa. A possível vontade de o argentino deixar Paris, porém, acabou fazendo Xavi abrir seu coração. “Messi é o melhor jogador da história e sempre se encaixará (no Barcelona).”

Mesmo com o time catalão encaixado e jogando bem, com oito pontos de vantagem sobre o Real Madrid no Campeonato Espanhol, nas semifinais da Copa do Rei e nas oitavas da Liga Europa, Xavi revelou que Messi tem cadeira cativa entre os 11 titulares.

Messi tem contrato com o PSG até o fim da atual temporada do futebol europeu Foto: (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

Pedri ou Gavi, um seria sacrificado para um possível retorno do astro. Mas, por enquanto, o pai e agente do jogador, Jorge Messi, garante que não há conversas. O jogador tem mágoa com o presidente Joan Laporta pela saída conturbada em 2021 e não gostaria mais de trabalhar com o dirigente.

Sobre o jogo de volta da Liga dos Campeões em Old Trafford, após 2 a 2 na Espanha, Xavi adota discurso otimista, mesmo com desfalques. Além de Pedri e Gavi, ele também não contará com Dembélé.

“Os jogadores ausentes para o jogo? Destaco também a ausência de Dembelé. Mas estamos aqui para competir. As ausências não podem ser desculpa e acho que temos time para vencer e seguir em frente”, afirmou o treinador. “Pedri dá ordem no meio-campo, não perde bolas, e Gavi é pura paixão, e é disso que precisamos amanhã (quinta-feira).”

Xavi classificou o atacante rival Rashford como um “diferencial” da disputa e elogiou o time de Erik Ten Hag. “Eles são o melhor United que vi em anos”, disse, antes de listar como o Barcelona deve se comportar para avançar às quartas de final. “As chaves para o jogo contra o United são intensidade, duelos, ter personalidade. Temos de jogar sem complexos, esquecer o que aconteceu nos últimos anos na Europa.”