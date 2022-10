Xavi vê Barcelona prejudicado na Champions League e detona árbitro após derrota para Inter de Milão

Continua após a publicidade

Xavi estava indignado após a derrota do Barcelona por 1 a 0 em visita à Inter de Milão na Champions League. Não apenas pelo resultado, mas por erros de arbitragem que custaram ao menos o empate. O treinador espanhol questiona um gol anulado de seu time e um pênalti não marcado por toques de mão na área.

“Faltam três finais e estamos em uma situação complicada”, lamentou. “Estou chateado com a situação, indignado. Não entendemos nada. Se houve uma mão de Ansu (Fati) e outro jogador marcou, é um gol, e eles anularam (com auxílio do VAR). E o outro lance não compreendo (mão de Dumfries ignorada apesar de chamado do VAR).”

Sentindo-se extremamente prejudicado, o treinador do Barcelona cobrou que os árbitros expliquem as decisões, em sua visão, equivocadas. “O árbitro teria que falar. Eu não deveria falar por uma situação que eu não tomei. Ele deveria explicar o motivo de não ter apitado. Ele não os deu para mim, por isso acho injusto”, disparou. “Estou muito claro que eles devem falar e explicar o que eles decidiram. Suas determinações são decisivas, tanto no gol anulado quanto no pênalti perdido.”

Barcelona's Spanish coach Xavi Hernandez kicks the ball from the touchline during the UEFA Champions League Group C football match between Inter Milan and FC Barcelona on October 4, 2022 at the Giuseppe-Meazza (San Siro) stadium in Milan. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Xavi é punido por Slavko Vincic por reclamação contra decisão da arbitragem Foto: Daniele Mascolo/ Reuters

Sobre o jogo, o técnico viu o time lutar até o fim. “Tentamos por dentro, fora... diante de um claro 5-3-2. Na segunda parte, fomos melhores, mas eles se fecharam bem e marcaram de fora da área”, avaliou. “Sabíamos que eles jogavam no contra-ataque, mas talvez não com o bloqueio tão baixo. Eles marcaram de fora da área, mas é uma pena, pois merecíamos pelo menos um empate.”

No dia 12, há novo confronto com os italianos, agora no Camp Nou, e Xavi já arma o clima de revanche. “Temos três finais. Jogamos em casa e vamos tentar vencê-los”, afirmou, sem esconder que é necessário uma evolução nas apresentações. “Temos que nos refazer. No domingo tem jogo e semana que vem a Inter em nossa casa. Temos que dar mais e você tem que ser autocrítico. Na primeira parte, não estávamos ao nível da competição.”