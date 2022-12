Xeque busca grão ideal no Brasil para conquistar o paladar exigente do Golfo Árabe com café

Uma das cenas marcantes da Copa do Mundo do Catar foi uma espécie de invasão de sauditas ao país-sede desta edição por causa da proximidade geográfica. Fanáticos pelos falcões verdes, apelido da seleção nacional, que ganhou da finalista Argentina, mas caiu na primeira fase, os fãs chegam a Doha com ônibus da organização do torneio e que saem da cidade catariana de Abu Samra, a única fronteira terrestre que o emirado possui. Mas a Arábia Saudita não enviou apenas torcedores e sim, aproveitou o clima do futebol para fazer negócios. Um deles é um café desenvolvido em parceria com uma empresa brasileira.

Na orla da Corniche, em Doha, um stand com as cores do Brasil tem promovido, desde o início da Copa, degustações do Café ABQ, cuja sigla significa aroma agradável em árabe. O novo produto da empresa saudita Al-Saif conta com o grão taça fina, cultivado na Alta Mogiana, na região entre Franca e Ribeirão Preto, além de partes do cerrado mineiro.

O gerente de produção Rakeeb Al-Almari explica que o xeque Ahmed Suleiman Al-Saif, dono da empresa na Arábia Saudita, passou anos em busca do grão ideal para criar um produto com a assinatura brasileiro-saudita. “Fizemos várias viagens ao Brasil para a degustação de cafés de várias regiões, tudo com o objetivo de obter o melhor produtos e que fosse compatível com o sabor que o público local gosta.”

Stand de degustações do Café ABQ, cuja sigla significa aroma agradável em árabe

COMO FUNCIONA A PARCEIRA

De acordo Laura Rauscher, uma das donas da Rauscher Traders, empresa de Santos especializada em comércio exterior de matérias primas como café e pimenta, o grão escolhido é exportado verde, e em cada país, as marcas de café fazem o próprio processo de torra e blend. “Assim, eles criam a própria assinatura, levando em conta paladar de cada região que o nosso café é exportado.”

A empresária cita que o mundo árabe consome bastante o café turco, que se utiliza do grão in natura importado do Brasil.

CONCORRÊNCIA

Em países do Golfo Árabe, os árabes costumam preferir o gawra, café de cor esverdeada e nos meses de inverno, o karak, chá preto feito com leite e especiarias, como cardamomo e canela, e trazido para o Catar por meio de imigrantes da Índia e Paquistão.

Apesar de haver oferta de café expresso, especialmente em locais com circulação de estrangeiros, como fazer para aumentar o consumo de café preto em terras onde outras bebidas quentes são mais fortes?

Segundo Laura, o plano inicial é consolidar o ABQ dentro da Arábia Saudita, cuja população passa de 34 milhões. Segundo ela, há planos para que ele seja introduzido e se popularize no mercado catariano e de outras nações do Golfo.

Rakeeb pontua que, atualmente, há 1.500 pontos do café e venda online de embalagens de 500 gramas e 5kg para uso do grão em máquinas. Os preços variam entre R$33 e R$306.

O gerente também percebeu que, de três anos para cá, houve um crescimento no interesse do mercado interno saudita por outros tipos de café, como o expresso e o americano. O lançamento do produto teve grande repercussão na Arábia Saudita, as pessoas têm gostado e é uma experiência única um café saudita do Brasil.”