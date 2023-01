Yago fala sobre caso de doping: 'Ninguém me prejudicaria'

Flagrado no exame antidoping, o zagueiro Yago afirmou que não teme nenhuma punição por ter usado uma substância proibida. O jogador do Corinthians utilizou o medicamento chamado a betametazona para tratar uma inflamação no joelho, seguindo recomendação do departamento médico do clube.

"Confio em tudo mundo no Corinthians. Ninguém me prejudicaria. Erros acontecem e não vou culpar ninguém. É um erro e por isso eu creio em absolvição. Estou tranquilo", afirmou o jogador em entrevista no Uruguai após o empate por 0 a 0 contra o Nacional pela Copa Libertadores.

Zagueiro Yago foi flagrado com a substância proibida betametasona Foto: Werther Santana|Estadão

O jogador pôde atuar porque ainda aguarda o resultado da contraprova do exame, o que deve acontecer na próxima segunda-feira. Caso o exame confirme o doping, Yago deve ser punido provisoriamente por 30 dias até que seja realizado um julgamento no TJD-SP da Federação Paulista.

"Eu não tenho culpa nenhuma e em momento algum quis tirar vantagem. Não tomo medicamento fora do clube, não tenho culpa e acredito que tudo vai dar certo", disse o jogador do Corinthians. Os advogados do clube também creem em absolvição caso seja realizado um julgamento.