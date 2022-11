Yakin lamenta ‘falta de sorte’ da Suíça contra Brasil e não culpa jogadores por derrota

ENVIADO ESPECIAL A DOHA - O gol de Casemiro para o Brasil no duelo com a Suíça, pelo Grupo G da Copa do Mundo de 2022, acabou com a estratégia do técnico Murat Yakin de forte marcação, sem conceder espaços. Mesmo sem dar um único chute ao gol de Alisson, ele se queixou de “falta de sorte” após a partida, que terminou em 1 a 0 para a Canarinho.

“A bola que deu origem ao gol de Casemiro nasceu de um desvio”, comentou o treinador. “Mesmo assim, não posso culpar o nosso time: nossos jogadores se esforçaram muito para cumprir nosso plano de jogo.” Na opinião do goleiro Sommer, não houve o que fazer no lance: “Ele chutou forte e colocou efeito na bola: era indefensável”.

Casemiro chuta para marcar contra a Suíça, em duelo válido pelo Grupo G da Copa do Mundo. Bola teve pequeno desvio antes de entrar. Foto: Darko Bandic/Associated Press

Os jogadores europeus não esconderam que a estratégia era congestionar a intermediária e jogar na retranca. “Não existe time neste mundo que possa enfrentar uma equipe tão forte como a seleção brasileira, sem se preocupar em defender, antes de mais nada”, disse o meia Fabian Frei. “Contra a Sérvia, teremos de correr mais riscos”, complementou.

Apesar de saírem zerados com a derrota, os suíços seguem confiantes na conquista de uma das vagas do Grupo G. Para Sommer, mesmo com o revés, seu time ainda segue em vantagem contra os sérvios e os camaroneses na briga pela vaga. “Nosso jogo contra a Sérvia valerá como uma final. Como temos um saldo de gols melhor, um empate poderá nos classificar”, disse, para finalizar.