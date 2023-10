O lateral-direito da seleção brasileira Yan Couto apontou Daniel Alves, preso há nove meses sob acusação de estupro, como seu principal ídolo da posição. A declaração do jogador ocorreu em entrevista coletiva no fim de semana, após treino de preparação para o duelo com o Uruguai, em Montevidéu, pelas Eliminatórias da Copa. A expectativa é de que Yan ganhe a vaga no time titular, uma vez que Danilo foi cortado por lesão.

Yan Couto ainda é um jogador desconhecido do torcedor brasileiro. Ele comentou sobre seu estilo de jogo e avaliou a estreia no time de Fernando Diniz. Foi no empate por 1 a 1 contra a Venezuela, em Cuiabá. Ele ainda projetou o duelo com Uruguai, nesta terça-feira. Questionado sobre referências na posição, o jogador não titubeou em citar Dani Alves, ex-Barcelona, PSG e Puma, do México, antes de ser preso.

Yan Couto fará o segundo jogo pela seleção brasileira contra o Uruguai. Foto: Vitor Silva/CBF

“Meu ídolo é o Daniel Alves. Não tem como ser outro. Cresci assistindo a ele pela TV. Ele é um ídolo para muita gente, para muitos brasileiros. Ele fez uma história muito linda pela seleção, nos clubes por onde passou. Acredito que ele é minha referência mais pelo estilo de jogo, pela altura, tudo. Pela qualidade com a bola também. E é uma referência muito boa pra mim defensivamente, para eu poder estar somando e ser mais agressivo, ser um jogador mais completo”, disse o lateral de 21 anos sem citar a prisão do brasileiro na Espanha.

Daniel Alves foi preso em janeiro deste ano. Ele está em uma penitenciária em Barcelona, na Espanha. De acordo com a legislação espanhola, o brasileiro pode, se for condenado, ficar na cadeia por até 15 anos. O julgamento deve acontecer entre outubro e novembro. Yan Couto foi chamado por Fernando Diniz para a vaga de Vanderson, do Mônaco. Quando o titular Danilo teve lesão, o jovem assumiu a posição. Yan pertence ao Manchester City, mas está emprestado ao Girona, da Espanha.

A seleção brasileira está em Montevidéu, onde vai enfrentar o Uruguai nesta terça-feira, às 21h, pela 4ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.