Young Boys x Manchester City: onde assistir, horário e escalação das equipes

Vice-líder do Campeonato Inglês, o Manchester City viaja à Suíça nesta quarta-feira dia, 25, para enfrentar o Young Boys, pela terceira rodada da Champions League. Líder do Grupo G, os comandados de Pep Guardiola continuam sua saga rumo ao bicampeonato da competição. A partida desta quarta acontece no Stade de Suisse, em Berna.

Enquanto persegue o Tottenham na Premier League, o City reina soberano na competição continental. São duas vitórias em dois jogos – 3 a 1 sobre Estrela Vermelha e RB Leipzig – e a liderança isolada da chave. No final de setembro e início de outubro, o time de Pep Guardiola teve dificuldades nas outras competições e chegou a três derrotas em quatro jogos. No último compromisso, venceu o Brighton, por 2 a 1.

Young Boys e Manchester City se enfrentam na Champions League. Foto: Arte/Estadão

YOUNG BOYS X MANCHESTER CITY: DATA, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 25/10 (quarta-feira).

HORÁRIO: 16H (horário de Brasília).

LOCAL: Stade de Suisse, em Berna, na Suíça.

ONDE ASSISTIR YOUNG BOYS X MANCHESTER CITY AO VIVO

HBO Max (streaming).

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE YOUNG BOYS E MANCHESTER CITY

YOUNG BOYS : Racioppi; Amenda, Benito e Camara; Blum, Lauper, Niasse e Garcia; Ugrinic; Itten e Elia. Técnico : Raphael Wicky.

: Racioppi; Amenda, Benito e Camara; Blum, Lauper, Niasse e Garcia; Ugrinic; Itten e Elia. : Raphael Wicky. MANCHESTER CITY: Ederson; Rico Lewis, Akanji, Stones e Gvardiol; Kovacic; Bernardo Silva, Foden, Álvarez e Grealish (Doku); Haaland. Técnico: Pep Guardiola

ÚLTIMOS RESULTADOS DE YOUNG BOYS E MANCHESTER CITY