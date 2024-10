YouTuber que acusou Vini Jr. de ‘exagero’ chora ao presenciar racismo em partida amistosa na Espanha

Um amistoso entre YouTubers de Espanha e França foi interrompido após ofensas racistas da torcida espanhola em direção aos franceses em Madri. Em campo, o YouTuber Koko DC chorou em reação ao caso. Ele já criticou Vinicius Júnior, alegando que o brasileiro “exagera” na repercussão quando é alvo de racismo na Espanha.

A arbitragem paralisou o jogo quando integrantes da equipe francesa acusaram um torcedor em específico de proferir ofensas racistas. Os jogadores chegaram a sair de campo e diziam frases como "Espanha racista". O torcedor foi retirado do estádio, e a partida pôde ser retomada. Antes disso, porém, Koko DC, da Espanha, foi às lágrimas com a situação. O YouTuber, que é negro, afirmou que chorou ao ver sua torcida atacar os visitantes. "Seguiu que atiraram objetos. E eles (os franceses) disseram: 'Não vamos ao campo'. Minha imagem chorando foi por isso", falou em vídeo publicado neste domingo.

Koko DC lamentou que partida tenha sido interrompida e que espanhóis tenham atirado objetos contra franceses. Foto: @kokodc94 via Instagram

Koko DC já criticou Vinicius Júnior pela reação do brasileiro a casos de racismo na Espanha. Para ele, o brasileiro “exagera” nas reações que adere.

Isso fez o caso do jogo entre YouTubers repercutir mais. “O que disse é que não gosto que ele use sua falta de respeito com a bandeira do racismo. Em nenhum momento disse que mereça insultos racistas”, falou Koko DC. “Sou negro, e as ofensas que Vinicius ouve, eu também ouvi a vida toda”, concluiu.