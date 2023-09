Yuri Alberto admite ser difícil para o Corinthians obter vaga na final em Fortaleza

Autor do gol do Corinthians no empate, por 1 a 1, diante do Fortaleza, nesta terça-feira, na Neo Química Arena, o atacante Yuri Alberto admitiu que será difícil para a equipe paulista obter a vaga na final da Copa Sul-Americana, semana que vem, na capital cearense;

“Claro que definir uma semifinal fora de casa é difícil, mas graças a Deus consegui um gol para minha equipe, conseguimos o empate. Seria muito difícil ir para lá com resultado negativo. É descansar bem essa semana, sabemos que lá será difícil”, disse o atacante, ainda no gramado para o canal ESPN.

Ao fim da partida na Neo Química Arena, parte das arquibancadas vaiaram a atuação do Corinthians. As vaias foram suprimidas pelos cantos da organizadas na sequência. No duelo da próxima terça-feira, no Castelão, a vaga na decisão da competição continental será da equipe que vencer nos 90 minutos ou nas penalidades.

Yuri Alberto reconhece a dificuldade de vencer o Fortaleza fora de casa no jogo de volta da Sul-Americana Foto: EFE/ Sebastiao Moreira

Apesar de mais uma atuação fraca do Corinthians, o gol de Yuri Alberto foi o lance mais bonito da partida, fruto de uma bela assistência de Renato Augusto. “”Foi uma jogada do Renato, bela jogada dele, fiz o facão curto e consegui o chute cruzado. Lá vai estar muito quente, mais quente que aqui. Mas se Deus quiser vamos passar para a final”, disse o atacante.

Antes de enfrentar o Fortaleza, o Corinthians volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no sábado, quando vai ter o clássico diante do São Paulo, no Morumbi