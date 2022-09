Yuri Alberto celebra empate do Corinthians com o São Paulo no Morumbi

Eleito o melhor jogador do clássico deste domingo, o atacante Yuri Alberto valorizou e até comemorou o empate por 1 a 1 entre Corinthians e São Paulo, no Morumbi, pelo Brasileirão. O resultado acabou afastando o time alvinegro da briga pelo título. A equipe agora ocupa o quinto lugar da tabela.

“No segundo tempo a gente criou bastante. Eu mesmo tive uma ali, que o Bruno (Méndez) acabou desviando, ficou ruim para finalizar. Foi uma grande defesa do Felipe Alves. Só agradecer a Deus pelo prêmio de Craque do Jogo. Resultado bom para a gente fora de casa”, disse Yuri Alberto, em entrevista à TV Globo.

Em jogo disputado, Corinthians e São Paulo empatam no Morumbi e ficam no 1 a 1. Foto: Carla Carniel/Reuters

O atacante já havia balançado as redes no Morumbi, porém com a camisa do Internacional. Na ocasião, anotou três gols, em seu primeiro hat-trick da carreira. Neste domingo, marcou seu primeiro gol com a camisa do Corinthians longe da Neo Química Arena. E também fez seu primeiro em clássicos.

O lance que decretou a igualdade no placar aconteceu aos 14 minutos do primeiro tempo. A bola sobrou para Yuri Alberto encher o pé de fora da área e marcar um belo gol. No segundo tempo, ele teve oportunidades para anotar o gol da vitória, uma vez que o Corinthians criou as melhores chances da etapa.

Depois do clássico, o Corinthians tem mais um duelo complicado pela frente. Na quinta-feira, vai enfrentar novamente o Fluminense, pela semifinal da Copa do Brasil. No jogo de ida, houve empate por 2 a 2. Desta vez, a partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo.