Yuri Alberto festeja gol decisivo pelo Corinthians no Brasileirão: ‘Batemos a meta’

Publicidade

Yuri Alberto deixou o campo no sábado extremamente irritado e insatisfeito com a arbitragem após ter um gol claro anulado diante do Goiás, na Serrinha. Nesta quarta-feira, o camisa 9 do Corinthians não conseguia disfarçar a felicidade com enorme sorriso no rosto por ter definido a vitória sobre o Flamengo, por 2 a 1, no Maracanã, que garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores de 2023.

Com seus nono gol pelo time no ano, o sexto no Brasileirão, Yuri Alberto é o vice-artilheiro do time na competição, atrás apenas de Róger Guedes, que tem 10, mas está desde o início. Crescendo a cada dia e sonhando em ser adquirido em definido do Zenit, ele festejou a bela noite no Maracanã.

Leia também Corinthians ganha do Flamengo e se garante na fase de grupos da Libertadores

“Agradecer a Deus por mais um grande jogo no Maracanã. A gente sabia da importância desses três pontos para se manter no G-4, G-5, fui premiado com o gol e o grupo todo está de parabéns”, afirmou o atacante.

Corinthians vence no Maracanã e se garante na fase de grupos da Libertadores 2023 Foto: Gilvan de Souza/ CRF

O Corinthians recebe o Ceará no sábado, sai diante do Coritiba e encerra sua participação no Brasileirão em casa, contra o Atlético-MG. Mesmo com dever cumprido, Yuri Alberto não quer saber do discurso de que o time apenas cumprirá tabela. E garante seriedade até o fim.

“A gente sabe que tem mais três jogos muito importantes e precisamos manter o foco. A meta a gente já bateu no Brasileirão, agora é continuar na luta para ganhar mais pontos”, observou.

Com os mesmos 61 pontos de Flamengo e Fluminense e apenas três atrás do Internacional, o Corinthians ainda tentará fechar a competição na segunda colocação, atrás apenas do campeão Palmeiras.