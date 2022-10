Yuri Alberto festeja mais um gol, mas lamenta empate do Corinthians diante do Juventude

Continua após a publicidade

Yuri Alberto teve um sentimento misto de alegria e frustração após o empate do Corinthians, nesta terça-feira à noite, em Caxias do Sul, diante do Juventude. O atacante festejou mais um gol marcado, mas lamentou o resultado de 2 a 2, após o time de Parque São Jorge estar duas vezes à frente no placar.

“A gente fez um gol no segundo tempo, graças a Deus mais um gol com essa camisa grandiosa, mas infelizmente levamos o empate e mais uma vez estamos saindo com um empate fora de casa”, disse o centroavante, autor do segundo gol corintiano.

Frustrado com o resultado, o atacante preferiu mostrar otimismo e já pensar no jogo de sábado, na Neo Química Arena, diante do Athletico-PR, pela 31ª rodada do Brasileirão. “Infelizmente não veio a vitória, mas é voltar para casa e descansar, fim de semana tem mais um jogo.”

Yuri Alberto foi às redes pelo Corinthians no Sul

O próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro será o último antes do primeiro duelo da final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, marcado para dia 12, na Neo Química Arena.