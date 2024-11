Yuri Alberto, Flaco López ou Calleri: quem é o melhor centroavante em 2024?

Com o gol marcado na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras na última segunda-feira, 4, na Neo Química Arena, Yuri Alberto deu sequência ao ótimo momento vivido com a camisa do Corinthians.

O centroavante anotou sete gols nos últimos seis jogos da equipe. Na temporada de 2024, Yuri Alberto contabiliza bons números. O atacante corintiano disputou 52 jogos até o momento, com 25 gols marcados e seis assistências distribuídas para os companheiros.

Yuri Alberto, Flaco Lopez e Calleri Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians, Cesar Greco/Palmeiras e Paulo Pinto/S

Yuri Alberto tem uma média de 0,48 gols por partida neste ano. O atacante tem sido decisivo para a arrancada do Corinthians nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. "Creio que vou aumentar ainda mais os números nessa temporada e ajudar ainda mais o meu time", disse Yuri Alberto em entrevista ao programa "Boleiragem", do SporTV, após o dérbi contra o Palmeiras.

Os números de Yuri Alberto em 2024 são superiores aos de Flaco López e Calleri, centroavantes dos rivais Palmeiras e São Paulo.

Flaco soma 55 partidas na temporada, com 21 gols marcados e sete assistências. A média do palmeirense é de 0,38 gols por jogo.

Calleri disputou menos partidas do que os adversários neste ano de 2024. O são-paulino realizou 48 jogos, balançando as redes 14 vezes e dando sete assistências. A média de Jonathan Calleri é de 0,29 gols por partida nesta temporada.