Yuri Alberto não garante permanência no Corinthians: ‘Eu tenho sonho de jogar na Europa’

Vivendo ótima fase com a camisa do Corinthians, Yuri Alberto não garante que continuará no clube no ano que vem. O atacante disse estar feliz na equipe alvinegra, mas deixou o futuro em aberto.

Yuri Alberto é o artilheiro do Corinthians na temporada. Ele contabiliza 26 gols e seis assistências no ano.

Yuri Alberto comemora seu gol na partida contra o Vitória Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

"Eu tenho o sonho de jogar na Europa. Fiquei no Zenit e acabei voltando porque não poderia jogar torneios europeus, por causa da guerra. Tenho um grande sonho. Estou muito feliz aqui no Corinthians, mas acho que se surgir alguma coisa que beneficie o clube e a mim, a gente está aberto. A prioridade é a Inglaterra. Acho que casa com meu estilo de jogo", disse Yuri Alberto, em entrevista à TV Bandeirantes. O atacante se emocionou ao lembrar da má fase que passou no clube. Yuri Alberto chegou a ser muito contestado por parte da torcida corintiana. O jogador recorreu à ajuda psicológica para dar a volta por cima.

“Lembro do dia que meu pai me abordou no carro e me perguntou o que eu achava de procurar uma ajuda psicológica, uma terapeuta. E não me arrependo de ter feito isso. Qualquer jogador de futebol quando faz isso acham que é louco. Mas isso mudou bastante, não só na minha vida profissional, mas na vida pessoal, com meus pais, minha filha. Chegava em casa e não conseguia dar uma atenção legal para a minha filha. Me trancava no quarto, estava em um momento muito difícil. Minha família e minha mãe sentiram, até me emociono... Só tenho a agradecer a eles por me ajudarem nessa batalha. Graças a Deus estamos vencendo. Meus companheiros também, diariamente, mesmo eu treinando mal. Chegava para trabalhar e não via a hora de voltar para casa”, contou.

“Estava em um momento muito difícil. Estava enchendo o saco do meu pai e do meu empresário para ir embora. Não aguentava mais. Mas agradeço por esse momento difícil que passei, amadureci bastante. Acho que é por isso que estou vivendo esse momento com a camisa do Corinthians”, celebrou.

Yuri Alberto tem contrato com o Corinthians até o término da temporada de 2027. Clubes da Inglaterra já sondaram a situação do atleta nas últimas janelas de transferências.