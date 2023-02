Yuri Alberto reforça Corinthians contra a Lusa e celebra ‘fim de incômodas dores’

O Corinthians terá reforços importantes diante da Portuguesa, no Mané Garrincha, em Brasília neste domingo. Renato Augusto e Gil, poupados na derrota contra o São Bernardo, estão relacionados, assim como o centroavante Yuri Alberto, que perdeu as últimas partidas por causa das dores no tornozelo. Maycon continua fora.

Depois de desfalcar o Corinthians na estreia do Paulistão, diante do Red Bull Bragantino, Yuri Alberto disputou alguns jogos no “sacrifício”. Foi substituído diante do São Paulo e ficou ausente contra Botafogo e São Bernardo com a volta das dores. Fez tratamento intensivo e garante que está 1′00% recuperado.

“Foram duas semanas importantes para me recuperação dessa lesão que estava me incomodando bastante durante os jogos”, celebrou o centroavante. “Fiz uma, preparação muito boa para voltar a jogar e estou muito confiante para entrar em campo.”

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Diante da Portuguesa, o técnico Fernando Lázaro não terá o lateral-direito Fagner, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O português Rafael Ramos mais uma vez ganhará a oportunidade de iniciar um jogo. E ele pede atenção ao time desde o início.

“O importante é focar desde início para não entrar na mesma condição do último jogo (levou um gol logo aos 4 minutos e acabou derrotado por 2 a 0). Temos de ganhar para resgatar a motivação e chegar no clássico empolgado (contra o Palmeiras, quinta-feira)”, disse.

Confira os 24 relacionados por Fernando Lázaro

Goleiros - Cássio, Carlos Miguel e Matheus Donelli

Laterais - Fábio Santos, Rafael Ramos e Matheus Bidu

Zagueiros - Balbuena, Bruno Méndez, Gil, Caetano e Murillo

Meio-campistas - Du Queiroz, Fausto Vera, Giuliano, Matheus Araújo, Paulinho, Renato Augusto e Roni

Atacantes - Adson, Yuri Alberto, Roger Guedes, Júnior Moraes, Romero e Wesley