Carro invade casa e mata jogador brasileiro nos EUA; clube faz vaquinha para ajudar família

Um grave acidente de carro na Flórida, nos Estados Unidos, culminou com a morte de um jogador de futebol brasileiro na segunda-feira. Yuri dos Santos Vasconcelos, de 24 anos, morreu após um carro invadir sua casa em Lakeland, no condado de Polk.

De acordo com informações de emissoras locais, o veículo da marca Dodge Durango furou um farol vermelho em um cruzamento perigoso, desrespeitou placar de “pare”, invadiu a residência, acertando o brasileiro. Apesar dos esforços do resgate, Yuri não resistiu. O motorista e outros dois ocupantes do carro passaram ilesos.

Yuri atuava em dois clubes da região, o Lakeland United FC e o Faulkner Men’s Soccer, enquanto cursava Educação Física em uma universidade da cidade. Os clubes lamentaram a morte do jogador em suas redes sociais.

Yuri dos Santos Vasconcelos morreu nesta segunda-feira nos Estados Unidos. Foto: Reprodução/ Instagram @lakelandunitedfc

“Lamentamos a perda do aluno-atleta Yuri dos Santos Vasconcelos, aos 24 anos. Yuri incorporou e simbolizou tudo o que nos esforçamos para ser como clube; ele era amoroso, atencioso, corajoso e compassivo. Ele era altruísta a ponto de viver uma vida totalmente dedicada à família, amigos e companheiros de equipe”, escreveu o clube, que também valorizou o perfil do atleta.

“Ele era um líder em espírito e tinha um otimismo que só pode ser percebido naqueles que já evoluíram além desta vida. Yuri cumpriu seu propósito por meio de suas ações cotidianas e será sempre lembrado por seu sorriso contagiante e sua fome de viver e realizar não apenas seus sonhos, mas daqueles que ele tanto amava e cuidava. Seu legado viverá e sua alma continuará, brilhando mais do que nunca em um plano de existência diferente que ele gostava de chamar de Lar”, publicou.

Continua após a publicidade

O Lakeland United FC também criou uma vaquinha virtual para auxiliar a família de Yuri com as obrigações burocráticas e despesas. Até o momento, em uma das arrecadações já juntou R$ 44 mil, superando a meta de R$ 35 mil.