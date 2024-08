Ex de Iza, Yuri Lima é dispensado do Mirassol

Chegou ao fim a passagem do volante Yuri Lima pelo Mirassol. O ex-namorado da cantora Iza não estava nos planos do técnico Mozart e teve seu contrato com o clube paulista rescindido.

Yuri Lima, de 30 anos, não disputa uma partida oficial desde o dia 10 de julho, quando entrou em campo diante do Grêmio Prudente, pela Copa Paulista. Foi justamente nesse dia que Iza anunciou o fim do relacionamento.

Yuri Lima não é mais jogador do Mirassol Foto: João Pinheiro/Mirassol

Eles assumiram o namoro em 2023. Em abril deste ano, o então casal revelou que Iza estava grávida. Mas tudo foi por água abaixo depois que a cantora descobriu a traição de Yuri Lima. Ex-Santos, Fluminense, Cuiabá e Juventude, Yuri Lima chegou ao Mirassol em 2023 e nesta temporada perdeu espaço no elenco principal. Tanto que vinha atuando pelo time B, que disputa a Copa Paulista.

O que aconteceu

No vídeo, a cantora explica que descobriu que Yuri tinha um caso. Isso aconteceu após a amante tentar vender os prints das conversas com o jogador para o jornalista Leo Dias, que, em vez de publicar a notícia, repassou as informações para a cantora.

Ainda durante a revelação, Iza conta que Yuri mantinha contato com essa outra mulher, com quem ele havia tido uma relação antes do namoro com a cantora.