Zagallo recebe alta do hospital após 22 dias internado e comemora: ‘Velho Lobo está on’; veja vídeo

Após 22 dias internado, em função de uma infecção urinária, Zagallo recebeu alta nesta sexta-feira, dia 1º, do Hospital Barra D’or, na zona oeste do Rio. Aos 92 anos, o treinador tetracampeão mundial publicou em suas redes sociais um vídeo agradecendo pelo apoio durante essas últimas semanas, em que ficou sob observação médica. O hospital também comunicou, por meio de boletim médico, a alta do ex-treinador.

A família divulgou um vídeo da chegada de Zagallo, em uma cadeira de rodas, à sua residência no Rio. “Obrigado pelo carinho de todos”, disse. “Tô de volta.” Na legenda, o ex-treinador ressalta a importância de sua médica Marcia Ladeira, que o acompanha há duas décadas, e da equipe de enfermagem do semi-intensivo no Hospital Barra D’or.

“Seguimos mais fortes do que nunca! Obrigado a todos pelas mensagens e pelo carinho.” Na sequência, lembrou de algumas frases que marcaram sua carreira, dentro e fora dos gramados. “ZAGALLO DE ALTA tem 13 letras”, “vocês vão ter que me engolir” e o “Velho Lobo está on.” A família agradeceu, ao longo das últimas semanas, o apoio e carinho que o tetracampeão mundial recebeu nas redes sociais.

O ex-jogador e ex-treinador da seleção foi para o hospital quase dez meses após sua última internação. No fim de 2022, Zagallo ficou sob cuidados médicos por causa de uma infecção respiratória. Ele completou 92 anos no início de agosto e comemorou a data ao lado dos familiares. Como jogador, teve passagem marcante por América-RJ, Flamengo e Botafogo. Como técnico, foi campeão por Botafogo, Fluminense, Flamengo e Vasco. Defendeu a seleção brasileira como jogador e treinador, inclusive com títulos. Participou das conquistas das Copas do Mundo de 1958, 1962, 1970 e 1994.

Acostumado a ser pioneiro no esporte, Zagallo foi um dos primeiros brasileiros a conquistar um título na Arábia Saudita, que hoje é um polo para craques do esporte. Na temporada 1978/1979, o treinador comandou o Al-Hilal, atual time de Neymar e a mais nova equipe milionária do futebol. Ele já venceu o Campeonato Saudita.