Museu da seleção na CBF inaugura estátua de Zagallo nesta quinta-feira

Uma das lendas do futebol brasileiro, Mário Jorge Lobo Zagallo será homenageado pela CBF nesta quinta-feira. O tetracampeão mundial vai contar com uma estátua de cera no Museu Seleção Brasileira, a ser inaugurada às 11 horas (horário de Brasília), na sede da entidade. Aos 91 anos, Zagallo prometeu estar presente no local.

A homenagem feita a Zagallo é algo incomum ainda no museu. Ele será apenas o terceiro a contar com uma estátua no local. Antes dele, somente Pelé e Marta foram alvos de tal honraria, nos últimos anos.

Zagallo chora após o Brasil conquistar a Copa de 1962, no Chile Foto: REGINALDO MANENTE/ESTADAO CONTEUDO

Zagallo é um dos maiores ícones do futebol brasileiro. Trata-se do único tetracampeão mundial da história por ter faturar duas Copas do Mundo como jogador (em 1958 e 1962), uma como técnico (em 1970) e outra como auxiliar-técnico de Carlos Alberto Parreira na conquistas da Copa de 1994, nos Estados Unidos. Ele ainda foi o treinador da seleção vice-campeã mundial na Copa de 1998, na França.

Nascido em Maceió, ele soma 36 partidas como jogador da seleção. Foram 29 vitórias, quatro empates e três derrotas. Sua estreia aconteceu em 4 de maio de 1958, com dois gols na goleada de 5 a 1 sobre o Paraguai. A última partida foi em 7 de junho de 1964, em outra goleada, desta vez por 4 a 1, sobre Portugal.

As homenagens se tornaram comuns a Zagallo nos últimos anos. Em 2020, foi indicado pela CBF para integrar o Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil (COB). No mesmo ano, foi lembrado pela sua importância no comando da seleção nas comemorações dos 50 anos da conquista do tricampeonato mundial, na Copa de 70.

Ao mesmo tempo, Zagallo vem apresentando condições de saúde que inspiram cuidados. Neste ano, em agosto, passou quase duas semanas internado com infecção respiratória, no Rio de Janeiro.