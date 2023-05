Zagueiro do Valencia exalta clima da torcida e nega insultos raciais contra Vinícius Júnior

Gabriel Paulista, zagueiro do Valencia, recebeu críticas nas redes sociais ao exaltar clima no Estádio Mestalla após caso de racismo contra Vinícius Júnior. Em publicação nas redes, jogador também negou que brasileiro tenha sido vítima de racismo. “Tonto é diferente de mono (’macaco’, em espanhol)”.

“Mestalla, você é f***”, escreveu o defensor ao final do jogo. Gabriel Paulista, que é brasileiro, mas se naturalizou, não disputou a partida contra o Real Madrid por cumprir suspensão automática no Campeonato Espanhol. Horas após a publicação, em seu Instagram, o zagueiro negou que estivesse incentivando o racismo no estádio ou provocando Vini Jr.

Brasileiro naturalizado espanhol, zagueiro Gabriel Paulista atua pelo Valencia. Foto: SERGIO PEREZ / REUTERS

“O estádio inteiro chamando uma pessoa de tonto é bem diferente de mono! E se teve alguém que foi racista, tem que pagar sim”, escreveu Gabriel. “A minha postagem foi pela vitória, hoje a torcida foi fundamental porque precisávamos sair da zona de rebaixamento e quem entende de futebol e sofre por ele, sabe o que estou falando. Um abraço a todos”, completou.

Após a declaração, o zagueiro recebeu centenas de comentários em seu Instagram que o acusavam de ter sido racista. Esta, inclusive, não é a primeira vez que o zagueiro se envolve em uma polêmica com Vini Jr. Ainda nesta temporada 2022/2023, em fevereiro, ele foi expulso após entrada dura no atacante, em partida válida pelo primeiro turno do Campeonato Espanhol. Na ocasião, o Real Madrid venceu o confronto por 2 a 0, com um dos gols marcados por Vini.

“Aceito as críticas e o cartão vermelho, não me orgulho. Sou um jogador contundente, mas nobre. Respeito o Vinícius e nunca foi minha intenção machucá-lo. Estamos sofrendo muito neste grande clube, vivendo uma situação muito difícil e os sentimentos estão à flor da pele. Às vezes é difícil controlar os nervos. Eu não os controlei e peço sinceras desculpas”, afirmou o zagueiro após a expulsão, por meio de suas redes sociais.

Entenda o caso

O brasileiro Vinícius Júnior foi mais uma vez vítima de racismo na Espanha. Parte da torcida do Valencia, que enfrentou e venceu o Real Madrid no domingo por 1 a 0, gritou insultos racistas direcionados ao jogador brasileiro no segundo tempo da partida, que foi paralisada e depois retomada pelo árbitro por causa das ofensas.

Nos acréscimos, o brasileiro, revoltado e desestabilizado pelos rivais, foi expulso depois de se desentender com o atacante Hugo Duro, em quem acertou o braço. Ele levou cartão amarelo, mas, após revisão do lance pelo VAR, foi expulso pela arbitragem.

O episódio gerou revolta no Real Madrid, cujo técnico, Carlo Ancelotti, dedicou sua entrevista coletiva inteira para falar sobre o caso de racismo. A polêmica aumentou em seguida quando o presidente da LaLiga, Javier Tebas, criticou Vinícius por ter reclamado da postura da entidade diante dos casos de racismo.

São muitos os episódios de preconceito racial contra Vini Jr. Recentemente, o brasileiro depôs na Justiça espanhola no âmbito do caso em que foi xingado de “macaco” por um torcedor do Mallorca em fevereiro deste ano.

O brasileiro ainda alertou para a imagem que a Espanha passa para o exterior ao permitir que tais ataques aconteçam na maior competição esportiva da nação. “Uma nação linda, que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas.”