Zâmbia abre o placar aos 2 minutos e faz gol mais rápido da Copa de 2023; confira ranking histórico

A Zâmbia não precisou de muito tempo para abrir o marcador contra a Costa Rica em partida válida pelo Grupo C da Copa do Mundo feminina de 2023. No jogo, realizado na madrugada desta segunda-feira, dia 31, o placar foi inaugurado aos 2 minutos e 11 segundos. A zagueira Lushomo Mweemba aproveitou escanteio e deu um belo chute contra a meta costa-riquenha, marcando não só o gol mais rápido da atual edição do torneio, como também o primeiro gol da história da seleção zambiana.

Ela festejou muito o gol. A Copa chega em sua rodada final da fase de classificação das 32 participantes. Apenas 16 equipes vão estar nas oitavas, em jogo de mata-mata, nos moldes do Mundial masculino do Catar, do ano passado. Passam para a próxima etapa, os primeiros e os segundos colocados de cada chave. O Brasil ainda não se garantiu. É terceiro em sue grupo. O time joga nesta quarta-feira, contra a Jamaica.

Racheal Kundananji, da Zâmbia, celebra o terceiro gol da sua seleção contra a Costa Rica. Foto: Abbie Parr/AP

A Zâmbia venceu o confronto por 3 a 1, mas ambas as equipes já estavam virtualmente eliminadas. No outro jogo do grupo, o Japão goleou a Espanha e ambos os times se classificaram para as oitavas de final. A equipe japonesa é uma das sensações do Mundial Feminino.

Apesar da velocidade do gol, o tento marcado em 2023 está longe de ser o mais rápido da história dos Mundiais femininos. Em 1991, atacante Lena Videkull abriu o placar para a Suécia contra o Japão em apenas 30 segundos de bola rolando. E as europeias não pararam, anotando oito gols nas japonesas durante a partida da fase de grupos.

Em segundo lugar, Melissa Tancredi, do Canadá, fez um golaço aos 33 segundos no confronto com a Austrália em 2007. Completando o pódio, a francesa Marie-Laure Delie marcou o primeiro gol da goleada contra o Canadá aos 34 segundos da partida disputada no Mundial de 2015.

Os gols mais rápidos da história da Copa do Mundo feminina