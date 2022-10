Zambiano Mwepu, do Brighton, pendura chuteiras aos 24 anos por problemas cardíacos

O meio-campista Enock Mwepu, do Brighton e da seleção de Zâmbia, terá que encerrar sua carreira de jogador aos 24 anos devido a um problema cardíaco hereditário, anunciou seu clube nesta segunda-feira. Essa condição, que pode piorar com a idade, o coloca em “risco extremamente alto de parada cardíaca com risco de vida se ele continuar jogando futebol”, explicou o clube da Premier League inglesa.

O jogador passou mal em um voo para a Zâmbia na última pausa internacional em setembro, e após a internação no Mali passou por novos exames no retorno à Inglaterra. “Esses testes concluíram que sua doença se deve a um problema cardíaco hereditário que se manifesta mais tarde na vida e que não foi detectado nos exames cardíacos realizados regularmente até agora”, detalhou o clube.

Meio-campista de 24 anos terá de se aposentar por causa de problemas cardíacos.

Enock Mwepu, do Brighton e da seleção da Zâmbia, terá de se aposentar aos 24 anos. Foto: Toby Melville/Reuters

“Infelizmente, a prática do esporte pode agravá-lo e Enock foi aconselhado, como única solução e para sua própria segurança, a abandonar o futebol”, concluiu.

Autor de 3 gols em 27 jogos pelo Brighton, Mwepu afirmou no Twitter ter realizado seu “sonho” ao jogar na Premier. “No entanto, alguns sonhos chegam ao fim e eu anuncio com tristeza que devo pendurar minhas chuteiras”, continuou ele.

O último jogo de Mwepu, que chegou ao Brighton vindo do Red Bull Salzburg em 2021, ocorreu no início de setembro, com uma vitória por 5 a 2 sobre o Leicester.