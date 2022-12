Zamorano diz que argentino Julián Álvarez é mais completo que Haaland e Mbappé: ‘Jogador formidável’

Considerado um dos maiores jogadores chilenos de todos os tempos e ídolo das torcidas de Real Madrid e Inter de Milão, o ex-atacante Ivan Zamorano surpreendeu ao afirmar que o jovem argentino Julián Álvarez, de somente 22 anos, é mais completo que os badalados Mbappé e Haaland.

Na visão do ex-goleador chileno, o garoto do Manchester City e campeão mundial com a Argentina na Copa do Mundo do Catar, faz uma semana, é muito mais útil em campo e sabe jogar em todo o setor ofensivo, diferentemente dos craques de Paris Saint-Germain e do próprio City, respectivamente.

Ivan Zamorano e Javier Zanetti, duas lendas da Inter de Milão, chegam ao prêmio de Melhor Jogador do Mundo da Fifa de 2019. Foto: Flavio Lo Scalzo/Reuters

“Julián Álvarez é um atacante mais completo que Kylian Mbappé e Erling Haaland”, disse Zamorano, ao Diário Olé, da Argentina. E para não deixar dúvidas sobre sua conclusão, ele explicou. “Haaland não é bom nas pontas. E Mbappé não participa muito como camisa 9. Julian faz tudo isso”, afirmou.

Na visão do chileno, enquanto o argentino pode atuar em todas as funções ofensivas, o norueguês acaba sendo presa fácil à marcação quando deixa a área - como centroavante é um dos mais letais da atualidade -, enquanto o francês vive rota inversa, desperdiçando muitas chances de gol ao se fixar como um 9 - dá show aberto pela esquerda com dribles e velocidade.

Além da comparação, Zamorano ainda teceu muitos outros elogios a Álvarez. “É um cara que faz tudo certo: é bom nas laterais, encaixa no meio, é o primeiro zagueiro, ajuda os companheiros, bate muito bem nas cabeçadas, sabe chutar com os dois pés, tem talento pela força física que expressa no curto mas também no longo (espaço) e demonstrou isso no gol contra a Croácia”, avaliou. “Então, quando você pensa em um jogador para toda a frente ofensiva, você pensa nele porque é o mais completo”, disse. “E, acima de tudo, tem um coração imenso que o torna ainda mais completo. É um jogador formidável.”