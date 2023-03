Zé Maria sofre pelo filho e aprova teste de fogo de Fernando Lázaro como técnico do Corinthians

Acostumado a enfrentar as explosões de amor e cobrança da torcida do Corinthians ao longo de sua trajetória como atleta, Zé Maria, considerado um dos maiores laterais da história do clube, vive atualmente uma mistura de sentimentos, que envolve diretamente o seu seio familiar. Pai de Fernando Lázaro, de 41 anos, técnico do time desde o início da temporada, este senhor setentão tenta dominar as emoções e não esconde a preocupação de ver seu herdeiro sob a mira de milhões de “fiéis”.

“Eu espero melhorar a minha condição psicológica para poder acompanhar mais de perto, mas está difícil porque a gente sofre demais. Já vim assistir jogo este ano no estádio, mas não costumo sair muito do sofá. Tenho visto as partidas pela televisão”, afirmou Zé Maria.

O ex-jogador conversou com o Estadão ao fim de um tour pelas dependências da Neo Química Arena. Fãs nostálgicos o abordaram diversas vezes para uma foto ou um simples abraço enquanto caminhava para o camarote. A entrevista foi próximo às arquibancadas, quando Zé Maria, ou o “Super Zé”, comentou sobre o momento que coloca o filho no “olho do furacão” do time que defendeu com muita raça.

“A resposta está sendo muito boa, principalmente dos jogadores, que estão comprando a ideia dele. Técnico e elenco estão caminhando juntos, e se continuar dessa forma, espero que tragam algum título para nós”, afirmou o pai, em meio a um sorriso de orgulho e satisfação pelo filho.

Durante a conversa, acompanhada por alguns torcedores à beira da arquibancada , Zé Maria deixou escapar também um ar de preocupação. O ponto em questão é a eterna comparação que filhos de atletas consagrados precisam suportar quando abraçam uma carreira na área esportiva.

Zé Maria, ex-jogador do Corinthians, confia no sucesso do filho, Fernando Lázaro, como treinador da equipe Foto: Marcelo Chello / Estadão

“Vejo torcedores querendo comparar um e outro: o Zé Maria com o Fernando Lázaro. Transferir uma responsabilidade. Querem que ele faça um pouco daquilo que eu fiz. É uma cobrança muito grande. É um momento diferente e o Fernando vem fazendo muito bem o papel dele, até porque, tem uma boa assessoria com os auxiliares. Acho isso ótimo.”

No Campeonato Paulista, o atual treinador vem cumprindo às expectativas na função. Garantiu classificação às quartas de final e, nos clássicos se mantém invicto. Além da vitória de 2 a 1 sobre o São Paulo, no Morumbi, o Corinthians sob o seu comando acumulou ainda dois empates: 2 a 2 com o Santos, na Vila Belmiro, e nova igualdade, pelo mesmo placar, diante do Palmeiras, em casa.

O segredo para enfrentar a pressão de um gigante como o Corinthians é decifrado por Zé Maria ao detalhar o perfil profissional do filho. “Ele vive no clube desde pequeno. O avô era sócio do Corinthians e os dois estavam sempre lá. O Fernando trabalhou no clube e sabe o que é ser corintiano, sabe o que o corintiano gosta. Ele continua funcionário do clube. É mais um funcionário do que um treinador e funcionário tem de trabalhar”, afirmou Zé Maria.

A trajetória de Fernando nas alamedas do Parque São Jorge teve início na área de processamento de dados, onde exerceu a função de auxiliar de informática no departamento de futebol. Ali, criou um sistema onde a fisiologia mostrava os dados para a preparação física e também do departamento médico.

O pequeno Fernando Lázaro com o pai Zé Maria e sua mãe Nanci Foto: Arquivo Pessoal

Como tudo foi informatizado, Fernando passou a ajudar o lateral Alessandro quando ele ocupou a função de dirigente. Executava outras tarefas. Fazia desde a programação da semana até colar painéis de aviso na área do futebol. Participativo, elaborou ainda relatórios e fez também um curso de edição de vídeo.

Além do fato de ter o pai como ex-jogador do clube, o atual técnico possui ainda um outro laço familiar que também o ligou ao Corinthians. Nanci Lázaro, sua mãe, trabalhou por 30 anos na área administrativa do Parque São Jorge. No entanto, ela é a primeira a afirmar que tal influência nada tem a ver com a trajetória do filho.

“Minha única participação foi indicá-lo para ser auxiliar em uma área (processamento de dados) do futebol profissional. Tinha acabado de se formar numa Etec (Escola Técnica Estadual). O resto, foi ele que conquistou com empenho e dedicação”, disse ao Estadão.

Torcedora de frequentar estádio, ela já chegou a ver jogos do filho ao lado do ex-marido Zé Maria em um dos camarotes da Neo Química Arena. “O Zé Maria é muito exigente. Quando eu acho que foi ótimo, ele diz que foi mais ou menos. Muito corneteiro. Neste dia, vimos a partida um longe do outro. Assisti com minha nora e umas amigas. No intervalo e no fim do jogo é que conversamos”, disse em tom divertido.

CARGO DE TÉCNICO UNE PAI E FILHO

A atual posição de Fernando Lázaro no comando do time profissional traz uma peculiaridade ao time mais popular do Estado de São Paulo. De acordo com Celso Unzelte, pesquisador e comentarista dos canais ESPN, os dois são o primeiro caso de pai e filho como técnicos na história centenária do Corinthians. Para quem não sabe, Zé Maria atuou como treinador do clube em 1983, durante o primeiro semestre, pelo Campeonato Brasileiro.

Sob os ares do movimento que fez história no clube, Zé Maria foi eleito diretamente pelos companheiros para substituir o então treinador Mario Travaglini. “O técnico estava desgastado pelas críticas de que a democracia corintiana seria sinônimo de bagunça e desmandos. Daí, o Travaglini acabou saindo do cargo”, afirmou Unzelte.

Nesta campanha como comandante do time, Zé Maria fez dez jogos do banco de reservas e obteve três vitórias, cinco empates e duas derrotas. “Era um grupo que classificava dois times para as oitavas de final e o Corinthians estava na mesma chave de Flamengo, Goiás e Guarani. Na última rodada, a goleada de 4 a 1 sobre os flamenguistas, no Morumbi, não foi suficiente. O Goiás venceu seu jogo em Campinas e seguiu no Brasileiro junto com os cariocas”, disse Unzelte.

Atleta mais experiente do elenco, Zé Maria ficou incumbido de dirigir a equipe em meio à crise. “Foi especial para mim. Um momento em que acontecia a democracia corintiana e os próprios companheiros me elegeram treinador. Tive um grande apoio e fiz um trabalho razoável. Perdi meu primeiro jogo, mas depois conseguimos reagir na competição. Infelizmente, não conseguimos a classificação”, afirmou.

Questionado pela reportagem sobre a responsabilidade daquele momento, o ex-jogador disse que o respaldo do principal nome do grupo o convenceu rapidamente. “Sócrates chegou para mim e disse: ‘você sempre ajudou a gente dentro de campo. Agora é a nossa vez de colaborar contigo’. O Doutor foi o primeiro a me abraçar.”

Para as fases decisivas do Campeonato Paulista, Zé Maria já até comentou com o filho o que vai ser necessário para o time seguir em frente. “Entrega. Que ele (Fernando Lázaro) veja sempre isso como comandante. A qualidade e a especialidade que o atleta têm, isso aparece naturalmente. Mas essa vibração, vontade, força, isso é do coração do torcedor corintiano”, afirmou. O Corinthians enfrenta o Ituano nas quartas de final do Paulistão. É jogo único. Se passar. vai para a semifinal.