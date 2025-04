Zé Rafael comemora recuperação de lesão e projeta estreia no Santos

Contratado pelo Santos junto ao Palmeiras em fevereiro, Zé Rafael viveu um drama após descobrir um problema na coluna. Sem atuar desde o ano passado, o atleta continua se recuperando de cirurgia que é considerada inédita no futebol. A estreia pelo novo clube está prevista para o fim de maio ou início de junho.

“Quando eu fui ao especialista, tomei um choque, né? Porque quando se fala de coluna, a gente já imagina que é uma coisa muito sensível, muito delicada, mas ele me passou toda a segurança, toda a tranquilidade, toda a experiência que tem em fazer diversas vezes essa cirurgia. E isso foi me deixando mais tranquilo, para que eu pudesse fazer o procedimento com tranquilidade, sabendo que poderia voltar a competir em alto nível”, disse.

Zé Rafael comemora evolução física após cirurgia nas costas. Foto: Raul Barreta/ Santos F

PUBLICIDADE A evolução do meio-campista, de 31 anos, vem animando a todos no CT Rei Pelé, principalmente ao treinador Pedro Caixinha. O português segue sendo pressionado por diretoria e torcedores após resultados recentes. A ideia do comandante é usar Zé Rafael de segundo volante, na vaga do menino Gabriel Bontempo, que tem feito boas partidas. Zé sofria de uma alteração na região lombar baixa, denominada espondilolistese. Trata-se do desalinhamento entre duas vértebras, provocando dores intensas e limitação funcional de intensidades variadas.

No Palmeiras, atuou por seis temporadas e conquistou 11 títulos, entre eles duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros e uma Copa do Brasil. Atuou em 308 jogos, marcando 25 gols e com 25 assistências.

O contrato do atleta com a equipe da Baixada Santista vai até o dia 31 de dezembro de 2027. O clube pagou 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 15 milhões) pelo jogador.