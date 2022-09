Zé Rafael comemora vitória do Palmeiras no Brasileirão após eliminação: ‘Precisávamos dar resposta’

O Palmeiras não encontrou facilidades para ganhar do Juventude neste sábado pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time alviverde sofreu para encontrar os gols no segundo tempo e sair vitorioso no Allianz Parque, por 2 a 1. O triunfo significa mais que os três pontos, encerrou uma sequência negativa de cinco jogos e elevou o moral dos jogadores para o restante do torneio nacional, em que o Palmeiras busca seu 11º troféu.

Após a eliminação para o Athletico-PR na Libertadores, Abel Ferreira repetiu na coletiva de imprensa e no vestiário que cada jogo do Brasileirão seria como uma final para o time. A mensagem é corroborada pelos atletas. Zé Rafael comemorou o gol decisivo e falou sobre a intensa disputa pelo título nacional.

“Feliz por voltar a vencer, precisávamos dar uma respostas imediata ao nosso torcedor. Viemos de uma derrota dura que não esperávamos, mas faz parte do futebol. Temos mais 12 finais para disputar e seguimos firmes, fortes e focados nesse último torneio que nos sobrou”, explicou o volante do Palmeiras.

Zé Rafael assume que Palmeiras precisava voltar a vencer. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O zagueiro Murilo, que foi expulso na Libertadores, seguiu a mesma linha ao tratar do jogo com o Juventude. Ele também tirou as dúvidas sobre quem marcou o gol da vitória do Palmeiras.

“Foi bom para ganharmos confiança. Agora temos de continuar focados para o próximo jogo e seguir bem na liderança. Para mim, o gol foi do Zé Rafael, porque ele que fez o movimento. Só dei uma raspada. Mas o gol foi dele”, disse o zagueiro em tom bem humorado.

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras recebe em seus domínios o Santos. O jogo acontece no Allianz Parque, domingo, às 18h30. O Juventude, por sua vez, recebe na Serra Gaúcha o Fortaleza no mesmo dia, às 18h.

