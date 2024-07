Olimpíadas: Zico se pronuncia após furto e perda de R$ 3 milhões: ‘Mais importante é saúde e vida’

Embaixador do Time Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, o ex-jogador de futebol Zico foi assaltado na capital francesa. Nesta sexta-feira, ele se pronunciou por meio de seu Instagram pessoa e ressaltou que, acima de tudo, o mais importante é que não sofreu nenhum prejuízo em relação a sua saúde.

PUBLICIDADE “Como amplamente noticiado pela imprensa, tive um infortúnio ontem, dia 25 de julho, no início da minha jornada como embaixador do Time Brasil. Quero tranquilizar a todos, ressaltando que eu e Sandra estamos bem e que, apesar da perda material, o mais importante é sempre a nossa saúde e vida”, escreveu o ídolo do Flamengo. “Estamos nos recuperando do choque, contando com o apoio das autoridades e do COI, e na expectativa para que consigamos resgatar nossos bens pessoais.” Zico estará presente na cerimônia de abertura das Olimpíadas nesta sexta-feira. Ele também agradeceu ao apoio dos fãs, por meio de mensagens, preocupados com o estado de saúde após as notícias.

Zico foi assaltado em Paris, quando deixava o hotel que está hospedado para as Olimpíadas. Foto: Michele Limina/AFP

O crime aconteceu na noite da última quinta-feira, 25. Ele carregava um relógio Rolex, um colar de diamante e dinheiro em espécie quando foi surpreendido. A informação foi confirmada pelo Estadão por meio de uma fonte próxima ao Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Zico foi surpreendido quando deixava o hotel onde está hospedado em Paris para pegar um táxi. Ele colocou a pasta com os pertences que levava consigo no banco de trás do veículo. Dois ladrões, não identificados, distraíram o motorista e furtaram os objetos, sem que Zico percebesse.

O filho de Zico, Bruno Coimbra, também se pronunciou. “Para quem está mandando mensagem, está tudo bem com meu pai e minha mãe. Em nenhum momento encostaram a mão neles. Prejuízo muito mais emocional do que material, pois isso a gente corre atrás. Importante é que estão bem!! Obrigado pelas mensagens de apoio”, escreveu, em seu Instagram.

Uma investigação foi instaurada pela Brigada de Repressão ao Banditismo (BRB). De acordo com o jornal francês Le Parisien, o prejuízo sofrido por Zico no assalto gira em torno de 500 mil euros (pouco mais de R$ 3 milhões).

Ídolo do Flamengo e um dos principais jogadores da história do futebol brasileiro, Zico tem 71 anos e está em Paris acompanhando a delegação depois de receber o convite para ser o Embaixador do Time Brasil. Multicampeão pelo Flamengo, nunca disputou uma Olimpíada em seu período na seleção brasileira. Em 1972, participou do pré-olímpico, mas não entrou na lista final.

Até horas antes da Cerimônia de Abertura, a Olimpíada de 2024 teve casos de preocupação na segurança pública. Na abertura dos Jogos, na quarta-feira, torcedores do Marrocos invadiram o gramado após o gol de empate da Argentina no futebol masculino e atiraram garrafas no campo, além de fogos de artifício contra os atletas. A partida foi interrompida por mais de 1h30 antes de voltar com o gol argentino anulado após revisão do VAR e já com o estádio vazio.