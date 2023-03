Zidane será tema de exposição na Philharmonie de Paris baseada em atuação em jogo pelo Real Madrid

A partir de outubro, a Philharmonie de Paris, complexo com salas de concertos na capital francesa, receberá uma exposição sonora e visual sobre o ex-jogador e técnico Zinedine Zidane e “jogos concertos” por ocasião da Copa do Mundo de Rúgbi que acontecerá este ano na França.

“Zidane, um retrato do século XXI”, baseia-se num filme lançado em 2006 que mergulha o visitante no coração de um jogo de futebol entre o Real Madrid e o Villarreal, gravado em 2005 em tempo real no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, indica a Philharmonie na sua programação 2023/2024, anunciada esta terça-feira.

Dezessete telões gigantes vão transmitir “conteúdos sonoros específicos e espaçados” convidando o visitante a mergulhar “na respiração de Zidane, na sua voz interior, no ruído dos contatos e choques entre os jogadores em campo, nos cânticos dos torcedores e nos sons das rebatidas de bola”.

Zidane ainda não definiu seu futuro para a temporada 2023/2024. Foto: Sergio Perez/ Reuters

Tudo isto associado à música original do grupo escocês de post-rock Mogwai. A Philharmonie também organizará “partidas-concertos” na Copa do Mundo de Rúgbi: os jogos transmitidas ao vivo na telona serão acompanhadas por uma composição instrumental e a recriação da atmosfera musical dos estádios.

FUTURO

O futuro de Zidane como técnico de futebol segue como uma das principais pautas na Europa. Seu nome já foi associado à seleção francesa, mas a renovação de contrato com o atual comandante, Didier Deschamps, pôs fim às especulações.

Continua após a publicidade

Recentemente, Zidane também foi citado como potencial substituto de Christophe Galtier no Paris Saint-Germain. No entanto, o vínculo de Zidane com o Olympique de Marselha inviabiliza um acerto. Outra possibilidade ventilada foi uma contratação pela seleção brasileira, que segue sem treinador e tem Carlo Ancelotti como único candidato.

Caso Ancelotti deixe o Real Madrid para dirigir o Brasil, o cargo de técnico do clube merengue ficará vago e novamente Zidane poderá ser convidado a retornar, apesar da hipótese ser tratada como muito remota.

COM INFORMAÇÕES DA AFP.