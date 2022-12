Zielinski diz que quase pediu para Argentina ‘diminuir o ritmo’ contra a Polônia

A Polônia conseguiu uma vaga nas oitavas de final no limite apesar da derrota para a Argentina por 2 a 0, na última rodada da fase de grupos. Em um momento da partida, os poloneses seriam eliminados se a equipe sul-americana marcasse mais um gol, o que acabou não acontecendo. O meia Zielinski admitiu que quase pediu para os adversários “tirarem o pé”.

“A certa altura, quis pedir aos argentinos que jogam comigo no Campeonato Italiano que diminuíssem o ritmo. Eles já tinham certeza do primeiro lugar. Então eu me contive porque seria antidesportivo. Eu não gosto de situações como esta”, confessou o atleta ao jornal “La Gazzetta dello Sport”.

Piotr Zielinski e Lionel Messi dividem uma bola na partida entre Polônia e Argentina válida pela Copa do Mundo de 2022. Foto: Jorge Saenz/AP

A partida foi emocionante. Ao mesmo tempo que a Argentina perdia grandes chances de ampliar, a Polônia não podia tomar mais cartões amarelos, já que a classificação estava sendo decidida pelo número de cartões. O gol sofrido pelo México, já no fim, contra a Arábia Saudita, acabou sendo recebido com alívio.

“A espera não foi fácil de lidar. Eles gritaram do banco para não receber mais um cartão amarelo e não perder um gol, porque isso poderia decidir sobre a classificação. Mas o que você pensa quando luta contra Messi? Tivemos que evitar uma falta e um cartão amarelo. Felizmente, de alguma forma conseguimos evitá-lo. Aí a Arábia Saudita marcou e tudo se acalmou”, contou o atleta.

A Polônia acabou confirmando a classificação com a vice-liderança do Grupo C, com quatro pontos, mesma pontuação do México, que perdeu no saldo de gols. A Argentina ficou com seis, na primeira posição. Já a Arábia Saudita terminou em último, com três.

Nas oitavas de final, a Polônia enfrentará a França, no domingo, às 12h (horário de Brasília), no Al Thumama.