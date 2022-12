Zlakto Dalic estava radiante após a classificação da Croácia às semifinais da Copa do Mundo depois de derrubar o Brasil na disputa dos pênaltis - fez 4 a 2 depois de 0 a 0 no tempo normal e 1 a 1 na prorrogação. O treinador passou os últimos dias engrandecendo o rival pentacampeão e, mais uma vez, utilizou a força dos comandados de Tite para valorizar o feito de seus jogadores. “Eliminamos o favorito da Copa”, disse, garantindo que sua seleção “ainda vai mais longe” no Catar. O adversário por vaga na decisão será a Argentina.

Dalic reconheceu que a sorte esteve ao lado de sua seleção, mas também ressaltou o brio de seus jogadores, que conseguiram buscar o empate na prorrogação - restavam três minutos - e se deram bem nas penalidades, acertando as quatro cobranças. Rodrygo e Marquinhos desperdiçaram para o Brasil. Também elogiou a boa apresentação do goleiro Livakovic, que além de pegar a cobrança do atacante do Real Madrid, ainda fez boas defesas na partida.

Leia também Zlakto Dalic celebra grande feito da Croácia e avisa: ‘Eliminamos o favorito, mas vamos mais longe’

“Para vencer, precisávamos de um pouco de sorte e um goleiro no seu melhor”, afirmou Dalic, entusiasmado e repleto de orgulho. “Nossa maior qualidade é correr junto e não ter um craque que não queira defender”, seguiu, enfatizando a dedicação de todos no elenco, sem estrelismo.

Técnico da seleção croata destaca o feito da equipe na Copa do Mundo do Catar Foto: REUTERS/Dylan Martinez

Ainda reconheceu o mérito do time na busca pela vaga até o fim, quando poucos acreditavam que sua seleção pudesse reagir nos minutos finais da prorrogação. “(Buscamos o resultado) quando mais importava. Mais uma vez confirmamos que ninguém nos deve subestimar. Como sempre, mostramos orgulho, fé e coragem e avançamos”, comemorou. “Mais uma vez demos o nosso melhor, foi uma vitória de todos nós”, destacou.

Perguntado sobre o sentimento pessoal, não escondeu estar curtindo um dos melhores dias da vida. “Sou um homem muito feliz porque vamos jogar a segunda semifinal consecutiva de um Mundial”, celebrou. “Estamos orgulhosos, fomos corajosos e os croatas sempre vencem. Parabéns, mas iremos ainda mais longe”, finalizou. Na terça-feira, ele buscará a segunda decisão seguida em embate com a Argentina de Messi.