Zubeldía cita ‘vergonha’ com VAR e se diz frustrado: ‘Isso acontecia quando não tinha tecnologia’

Luis Zubeldía definiu como “vergonha” o pênalti marcado pelo árbitro Flavio Rodrigues de Souza e que definiu a vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o São Paulo e eliminou o time tricolor do Campeonato Paulista. Por outro lado, o técnico são-paulino fez elogios à equipe, que, segundo ele, fez frente aos palmeirenses, em um jogo equilibrado.

PUBLICIDADE “Acredito que o que aconteceu hoje não pode acontecer mais. O árbitro pode se equivocar, como foi, mas o VAR não pode se equivocar em não o chamar. Estamos em 2025, com gente preparada para analisar esse tipo de situações”, lamentou. Definindo-se como um “defensor do VAR”, Zubeldía apontou isso como um agravante para sua lástima. “Estou frustrado. Isso acontecia antes, quando não tinha tecnologia. Foi uma vergonha. O que mais lamento é que, nesse tipo de instância, uma ação como essa acaba com todo o espetáculo, sobretudo para nós que saímos derrotados”, concluiu.

O São Paulo foi eliminado pelo Palmeiras nesta segunda-feira, no Allianz Parque. Foto: Alex Silva/Estadão

Já sobre o jogo em si, o argentino elogiou a postura do São Paulo. “Jogamos contra uma equipe que é forte defensivamente, tem seus jogadores importantes. Poderíamos ter criado mais nos últimos 15, 20 minutos. Mas, em termos gerais, apesar de não termos muitas situações claras, fizemos um bom trabalho.”, avaliou.

Zubeldía não se estendeu para responder sobre o gramado sintético do Allianz Parque e limitou-se a dizer que “não é confortável” para o controle de bola. Mesmo assim, o São Paulo terminou o jogo com mais posse, fato que ele atribuiu ao bom desempenho de Oscar mais recuado, ao lado de Alisson.

Outro lamento do técnico também envolveu a arbitragem. A última substituição feita por ele não foi para tentar buscar o resultado, mas porque Lucas pediu para sair. Não há definição sobre o que o camisa 7 sentiu. Zubeldía ficou na bronca pelo excesso de faltas no jogador.

“A quantidade de falta que fizeram em Lucas para não deixá-lo correr. Esteve fora de campo machucado e entrou em campo. Seria amarelo. Foi muito mal o árbitro”, repetiu.

O presidente Júlio Casares foi à zona mista, ainda antes de Zubeldía falar com a imprensa, para reclamar da arbitragem. “Isso traz uma indagação. O VAR esteve presente? O VAR chamou o árbitro? Qual o diálogo do VAR? Foi escandaloso. Foi um escândalo o pênalti. Foi uma encenação”, desabafou Casares, ao lado do diretor de futebol Carlos Belmonte.

“O que cabe ao São Paulo fazer? Talvez essa decisão que foi encaminhada estava na torcida de muita gente. O São Paulo foi prejudicado, mas, com serenidade e vira essa página”, concluiu.

O São Paulo agora tem duas semanas livres para treinamentos até a estreia no Brasileirão. O time começa a jornada no campeonato nacional diante do Sport, no MorumBis, dia 30, às 16h.