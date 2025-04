Zubeldía explica bronca em árbitro após expulsão: ‘Vou fazer isso para defender o São Paulo sempre’

“Não sei qual é o critério que este árbitro utiliza. Não é a primeira vez que temos problemas com ele”, afirmou Zubeldia, que completou que não deveria existir a dúvida para a expulsão do zagueiro do Atlético-MG. “Tem coisas que não posso aguentar”, completou.

Zubeldia afirmou ainda não ter problema em ser punido recorrentemente pela arbitragem brasileira. “Não me interessa que eu saia sendo expulso. Vou fazer isso para defender o São Paulo sempre”, disse ele, que relembrou o polêmico pênalti a favor do Palmeiras na semifinal do Paulista. “Tivemos um problema com o pênalti a favor do Palmeiras no Paulista, por exemplo. Não entendo.”