Gabriel Medina pega tubo incrível, pede nota 10 e viraliza nas redes; veja vídeo

A manobra foi tão bonita que, após sair do tubo, Medina saiu com os dez dedos em riste nas duas mãos, pedindo por uma nota 10 para os juízes. Os árbitros, no entanto, não concordaram com o pedido do surfista e acabaram dando um 9,87 para a manobra.

No final da bateria, Medina alcançou 14,94 e Marshall ficou com 12,60. Com o resultado, o brasileiro avançou para a próxima fase da competição e o americano foi eliminado da etapa.