A brasileira Gabriella Mantena Moraes conquistou neste sábado a medalha de prata no Grand Prix de Judô de Almada, em Portugal. Na final, a brasileira foi derrotada por Bárbara Timo, brasileira naturalizada portuguesa, após vencer cinco combates na categoria até 63 kg. No total, cinco brasileiros subiram ao tatame neste sábado, mas não chegaram a disputar medalhas.

A primeira luta de Gabriella Mantena foi rápida. Contra Syerina, da Indonésia, ela obteve um ippon em menos de 20 segundos. Na segunda rodada, ela encarou a israelense Adelina Novitzki e o duelo ficou empatado com um waza-ari para cada até que Mantena aplicou um ippon no golden score para eliminar a rival.

Nas oitavas de final, a jovem brasileira de 21 anos encontrou a checa Renata Zachova e aplicou dois waza-aris para avançar. Garantida na disputa por medalhas, Mantena enfrentou a espanhola Sarai Padilla Guerrero e avançou com um waza-ari no início do combate. Na semifinal, a adversária foi a cabeça de chave 1, a venezuelana Anriquelis Barrios. Em luta dura, a brasileira se garantiu na disputa pelo ouro após três advertências para a rival.

Gabriella Mantena ficou com a prata no Grand Prix de Almada, em Portugal. Foto: Kulumbegashvili Tamara/IJF

Na final, a torcida da casa empurrou Bárbara Timo, vice-campeã mundial em 2019 e bronze em 2022, além de medalhista de bronze do Grand Prix de Almada, no ano passado. Com muito volume na luta, a judoca da casa forçou três punições para Gabriella Mantena, que terminou a competição com a medalha de prata.

Outros cinco brasileiros que disputaram o Grand Prix neste sábado. Ketleyn Quadros (até 63 kg), Ellen Froner (até 70 kg), Aléxia Castilhos (até 70 kg), Michael Marcelino (até 73 kg) e Eduardo Yudy (até 81 kg) subiram aos tatames em Portugal, mas nenhum chegou a disputar medalhas.

Ellen Froner foi quem chegou mais longe, quando perdeu para a australiana Aoife Coughlan por acúmulo de punições nas oitavas de final. Medalhista olímpica nos Jogos de Pequim-2008, Ketleyn Quadros estreou na segunda rodada com derrota, assim como Aléxia Castilhos, que está em categoria nova.

Eduardo Yudy venceu a primeira rodada, mas foi derrotado pelo búlgaro Georgi Gramatikov. Michael Marcelino perdeu na primeira rodada para o sul-coreano Heon-Cheol Kang, que acabou levando o bronze.