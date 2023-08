Galvão Bueno posta vídeo em balada e toma bebida direto da garrafa: ‘Jeri enlouqueceu!’; assista

Desde que deixou a TV Globo, com o final da Copa do Mundo de 2022, Galvão Bueno tornou-se muito mais ativo em suas redes sociais, mostrando um lado que muitos fãs não conheciam quando o narrador estava na emissora carioca. Dentre as novas facetas, está uma que mostra um homem de 73 anos curtindo a vida de aposentado.

Neste sábado, Galvão surpreendeu ainda mais seus seguidores ao publicar, em suas redes sociais oficiais, um vídeo em que aparece curtindo uma festa em Jericoacoara, no Ceará. O jornalista aparece em vídeo dançando e até tomando bebida alcoólica direto da garrafa, servida por um homem no palco.

“Jericoacara enlouqueceu!!”, escreveu Galvão em seu Instagram. Dentre os comentários, muitos saíram em apoio ao jornalista e narrador, dizendo que tem de aproveitar e curtir a vida longe das câmeras. “Minha meta de aposentadoria”, escreveu um dos seguidores.

Galvão Bueno posta vídeo em balada e toma bebida direto da garrafa: ‘Jeri enlouqueceu!’ Foto: Reprodução/Instagram @galvaobueno

Apesar de longe oficialmente das câmeras das grandes emissoras, Galvão Bueno continua ativo como comunicador. Agora, suas opiniões são muito mais incisivas, usando a internet como sua nova plataforma de trabalho. Além de análises sobre os principais fatos do esporte mundial, especialmente futebol, Galvão também passa boa parte de seu tempo administrando seus empreendimentos, como uma linha de vinhos.