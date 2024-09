Galvão Bueno define último projeto com a Globo; veja qual vai ser

Em meio aos rumores de uma despedida em definitivo do Grupo Globo, o ex-narrador e apresentador Galvão Bueno já tem seu último projeto definido na emissora neste ano. Segundo anúncio da própria Globo em junho de 2024, Galvão apresentará um novo reality show na empresa que irá revelar um novo narrador da casa.

Ao lado da apresentadora Karine Alves, o jornalista já havia se aposentado das narrações esportivas desde o fim 2022, após o fim da Copa do Mundo do Catar. Desde então, passou a desenvolver projetos pessoais como seu canal de YouTube, chamado Canal do GB, e terá novos projetos ao lado da produtora Play9.

Lançamento documentário Olha O Que Ele Fez - Galvão Bueno Foto: João Cotta / Globo

A produtora, que pertence à Felipe Neto e João Pedro Paes Leme, é a mesma que está à frente do novo reality e que será transmitido na programação do Sportv, canal fechado de esportes da emissora, e também terá uma janela da TV Globo aberta. O programa não teve nome oficial revelado e nem data da estreia. Ao longo dos últimos meses, Galvão esteve na programação do grupo televisivo para projetos pontuais. Nas Olimpíadas de Paris, participou da transmissão da Cerimônia de Abertura e também fez participações no Central Olímpica. Também fez gravações para o É de Casa, onde teve um quadro no programa dos fins de semana, e fez entrevistas com medalhistas olímpicos exibidas no dominical Esporte Espetacular.

No começo do último ano, ainda foi lançado o “Olha o Que Ele Fez”, documentário sobre a vida de Galvão no jornalismo esportivo, e que foi produzido pelo Globo junto com o streaming GloboPlay.

O contrato de Galvão Bueno com a produtora Play9 foi feito no meio de 2022 e é válido por seis anos. No YouTube, onde publica entrevistas e vídeos de análises, já tem mais de 1 milhão de inscritos.